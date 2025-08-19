Un centro comercial gallego se convertirá en plató de Master Chef este septiembre

El popular talent show culinario de TVE, MasterChef, convertirá la Planta 0 del Centro Comercial Gran Vía de Vigo en un auténtico plató televisivo.

Será los días 5, 6, 12 y 13 de septiembre, con un evento que ofrecerá actividades gratuitas para todas las edades, desde talleres infantiles hasta gymkhanas familiares o encuentros con chefs del programa.

Durante estas cuatro jornadas, el centro comercial se llenará de sabor, creatividad y diversión con una programación pensada para todos los públicos.

Uno de los momentos más esperados de la cita en Gran Vía será la visita especial de Jotha, semifinalista de MasterChef 11, que estará presente durante todas las actividades del sábado 6 de septiembre, compartiendo su experiencia con el público y participando en las dinámicas previstas para este día.

Actividades culinarias para todas las edades

Cada jornada, el evento comenzará con el pasacalles del Chef Michelini, un "divertido personaje" que recorrerá el centro comercial los días 5 y 6 a las 17.00 horas y los sábado 6 y 13 a las 11.00 y 17.00 horas. Además, tras el desfile, los asistentes tendrán la oportunidad de participar en un meet&greet con el personaje.

Otra de las propuestas, y quizás una de las más destacadas, es la experiencia Sigue al MasterChef, donde veinte personas podrán vivir una prueba real preparando recetas siguiendo las directrices de un chef del programa. Los viernes será a las 17.45 y los sábados a las 11.45 y 17.45 horas.

Por su parte, también tendrán su espacio las familias con la Gymkhana Gastronómica en Familia, en la que cinco familias competirán en retos culinarios, mientras que los más pequeños (de 7 a 14 años) podrán cocinar sus primeras recetas de manera divertida con el taller creativo Pequeños Chefs.

Programación del evento MasterChef en el Centro Comercial de Gran Vía / Cedida

Todas estas actividades son gratuitas y, a excepción del pasacalles y el meet&great, requieren inscripción previa a través de la app del Club de los Disfrutones. Las plazas son limitadas y se adjudicarán por sorteo.

Por último, el broche final de cada una de las jornadas lo pondrán las masterclasses con un chef de MasterChef, abiertas a todos los públicos y sin necesidad de inscripción previa. Estas masterclasses culinarias tendrán lugar los viernes a las 20.30 horas y los sábados a las 14.30 y 20.30 horas.