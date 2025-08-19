¿Por qué Galicia no pide el nivel 3 de emergencia y qué supondría?

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, fue ayer tajante sobre la posibilidad de declarar el nivel 3 de emergencia del Sistema de Protección Civil por la devastadora ola de incendios que asola la provincia de Ourense: «Si supusiera la llegada de más medios ya lo habríamos hecho pero, incluso, el Gobierno nos reconoció que no sería así». El mandatario autonómico ha reiterado en diferentes ocasiones que lo que hace falta ahora mismo en Ourense es más maquinaria pesada, palistas y medios aéreos. «Galicia tiene el mejor servicio de extinción de España. Así es reconocido. Lo único que necesitan son más medios. Si alguien se los está reservando esperando algún tipo de petición no tendría perdón», censuraba ayer desde San Caetano, después de que los refuerzos comprometidos por Pedro Sánchez en su visita del pasado domingo estén llegando a la zona de trabajo «a cuentagotas».

De este modo, el nivel 2 de emergencia ya permite a las diferentes comunidades autónomas demandar la incorporación de «medios extraordinarios» de competencia estatal. Una situación en la que la provincia de Ourense, al completo, lleva exactamente una semana. De modo, que sin más medios para combatir las llamas, la adopción del nivel 3 únicamente supondría que el mando de la emergencia pasaría de la Xunta al Ministerio del Interior.

Es importante mencionar que la decisión de elevar la emergencia al nivel 3 es una competencia exclusiva del Gobierno central. Ayer mismo, la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, apuntaba que «el Gobierno estará ahí si las comunidades autónomas entienden que es necesario el nivel 3». Lo que implícitamente quiere decir que el Gobierno no va a tomar la decisión de elevar la ola incendiaria a emergencia nacional (nivel 3) lo que le otorgaría el mando, y lo haría únicamente en caso de que sean las propias comunidades quien lo demanden.

El propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, explicaba esta semana porqué carecía de operatividad esta declaración: «En una situación operativa de nivel 3, el mando lo toma el Gobierno. En este caso tampoco supondría nada, porque los directores de la emergencia seguirían siendo los mismos. Una emergencia de nivel 3 se toma cuando tienes una emergencia en distintas comunidades autónomas y necesitas unificar criterios o unificar logística, por ejemplo, en la DANA. Pero en este momento tenemos incendios en varios puntos del país, cada incendio tiene su propio dispositivo y su propia dirección de extinción técnica».

Cada incendio tiene su propia dinámica y para pronosticar su avance es muy importante tener un conocimiento geográfico y orográfico del terreno. Un conocimiento que, incluso por mera proximidad, es mayor entre los técnicos de la comunidad autónoma como reconoció el propio Marlaska.