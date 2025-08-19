El incendio de Larouco continúa sin control: ya es el mayor de la historia de Galicia

Ya es el peor incendio forestal de la historia de Galicia tras superar al de Chandrexa. El fuego que permanece activo en el municipio ourensano de Larouco, que cruzó el Sil por varios puntos hasta pasar a la provincia de Lugo, continúa este martes sin control tras arrasar 20.000 hectáreas. Ayer, cuatro bomberos resultaron heridos con quemaduras en el operativo de extinción, uno de ellos, con quemaduras graves de primer y segundo grado. Las "medidas de protección a la ciudadanía" siguen vigentes en las zonas afectadas y permanece activada la situación 2 de alerta en toda la provincia. Con todo, en las últimas horas no ha habido nuevas evacuaciones. En cuanto a los transportes, las comunicaciones ferroviarias con Madrid se mantienen suspendidas.

En Ourense, epicentro de la segunda ola de incendios más destructiva de la historia de Galicia (solo por detrás de la de 2006, cuando ardieron 95.000 hectáreas) y donde han ardido la mayor parte de las casi 72.000 hectáreas calcinadas hasta la fecha, permanecen activos los fuegos de Chandrexa de Queixa y Vilariño (son un único incendio con arredor de 17.500 ha afectadas), Oímbra y Xinzo de Limia (A Granxa y Gudín 15.000 ha), A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha), Vilardevós-Vilar de Cervos (900 ha), Vilardevós-Moialde (500 ha), Larouco-Seadur (arredor de 20.000 ha) y Carballeda de Avia e Beade (Vilar de Condes y As Regadas 3.500 ha), según los datos difundidos a primera hora de este martes por la Consellería do Medio Rural.

Están estabilizados los de Maceda (Santiso y Castro de Escuadro se unieron con 3.500 ha), Vilardevós-Fumaces y A Trepa (100 ha), San Cibrao das Viñas-Rante (60 ha), Agolada-O Sexo (400 ha), Riós-Trasestrada (20 ha) y Montederramo-Paredes (120 ha). Además, pasan a estar controlados los de Cervantes-Vilarello (150 ha), O Saviñao-Chave (60 ha) y Muxía-Nosa Señora da O (23 ha) junto con el de A Fonsagrada-Monteseiro (150 ha).

Mientras, Alfonso Rueda ha insistido en que no tendría reparos en solicitar el nivel 3 de emergencia -la declararía el Gobierno central- si supiera que eso determina la llegada de más medios", sin embargo, considera que desde una situación de nivel 2 se puede controlar porque "se puede ser eficaz si nos dan más medios". En este sentido, ha reiterado que no han llegado a Galicia todos los refuerzos que han pedido y que hace unos días, cuando estuvo el presidente Pedro Sánchez en la comunidad, tuvo la oportunidad de exponérselo y fue "a partir de ese momento" cuando "han empezado a llegar algunos medios".

El presidente de la Xunta cree que se ha abierto una "ventana de oportunidad" y de "esperanza" ante los incendios forestales que asolan la provincia de Ourense, tras la humedad que se empieza a percibir de noche y la bajada de temperaturas que hay desde ayer. En una entrevista en la Cadena SER, Rueda ha dicho que acaba de recibir el parte de esta pasada noche y "las cosas, siendo todavía muy difíciles, no han sido tan difíciles como en días anteriores", ya que de los nueve incendios que había ayer activos en la provincia, dos de ellos ya están estabilizados.

Evacuaciones y confinamientos voluntarios en Pentes (A Gudiña)

Durante la noche no hubo más evacuaciones o confinamientos, aunque parte de la población de Pentes, en el municipio de A Gudiña, decidió irse de forma preventiva por sus propios medios y el resto se confinó, según informó el 112 Galicia. La situación en las residencias de mayores está normalizada desde ayer por la tarde.

En cuanto al tráfico, permanece cortada la N-525 entre los kilómetros 133 y 137 a la altura de A Gudiña. Aunque la A-52 también sufrió cortes en esta zona durante la noche para facilitar las tareas de extinción y garantizar la seguridad de los conductores, ya se encuentra totalmente abierta a la circulación en esa vía.

La línea ferroviaria de alta velocidad entre Galicia y Madrid se mantiene interrumpida.

❗️ La situación de los incendios en Ourense impide que este martes 19/08 se recupere el servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia, al menos, hasta el mediodía.



A lo largo de la mañana informaremos sobre la posibilidad de recuperar el servicio durante la tarde. — INFOAdif (@InfoAdif) August 18, 2025

Incendios en A Coruña, Lugo y Pontevedra

En la provincia de A Coruña ha quedado controlado el fuego en Muxía, en la parroquia de Nosa Señora da O, que afecta por el momento a unas 23 hectáreas de terreno. En Lugo, se han dado por controlados los incendios de O Saviñao (60 hectáreas), Cervantes (150 hectáreas) y el de A Fonsagrada (150 hectáreas). Finalmente, en la provincia de Pontevedra, está estabilizado el incendio que afecta a la parroquia de O Sexo en Agolada, con una superficie afectada de 400 hectáreas.

Rueda cree que se abre una "esperanza" ante los incendios tras la humedad de esta noche

Rueda ha asegurado que las ayudas para los afectados -que se aprobarán la semana que viene, según anunció este lunes- se destinarán "a todo lo que sea necesario", como las viviendas, los cultivos, las industrias y las granjas, aparte de intentar regenerar los terrenos que han ardido.

Sobre la superficie quemada no ha querido dar una cifra porque no es el momento de hacer balance, sino de proteger la vivienda y las personas del fuego, pero ha adelantado que el número de hectáreas afectadas "va a ser muy importante", así como el de viviendas, aunque "no todas ellas estaban habitadas", ha puntualizado.

No tendría reparos en solicitar el nivel 3

El titular de la Xunta ha defendido el servicio de extinción de incendios de Galicia como el mejor de España y ha asegurado que, sobre el terreno, "hay más medios que nunca", aunque lo que está sucediendo no había ocurrido antes con "incendios explosivos que se propagan de una forma vertiginosa, brutal, a los que ningún medio llega". EFE