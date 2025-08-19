Dos playas gallegas se cuelan entre las "favoritas" de The Times (y no son ni Rodas ni Las Catedrales)

Que España cuenta con algunas de las mejores playas y que durante los últimos años ha sido el "destino predilecto" para los tutistas británicos, "no es algo de extrañar". Así lo expresó The Times recientemente con la publicación de una selección de las 27 mejores playas del país, un listado en el que se combinan destinos muy conocidos con rincones más secretos para los visitantes.

Con más de 3.000 arenales, España es, para el diario británico, un auténtico paraíso para los amantes del mar: "Desde animados lugares de reunión urbanos repletos de chiringuitos hasta calas apartadas con aroma a pino que justifican la caminata para llegar a ellas, la costa del país es tan diversa como magnética, atrayendo a devotos durante todo el año", recoge The Times.

Pero, es que, si España destaca por sus playas, Galicia no se queda precisamente atrás. Para el medio británico dos arenales gallegos se cuelan entre las "mejores" y es que con playas como la de Rodas, conocida como la mejor del mundo, o la Playa de las Catedrales, no es algo que sorprenda, aunque ninguna de estas entran en la selección de The Times.

Desde EL CORREO GALLEGO te contamos cuales son las playas gallegas "favoritas" de The Times.

"Una opción excepcional"

"Has dado en el clavo si te encuentras en la desierta Praia de Lumebó". Así presenta The Times al primer arenal gallego que incluye en esta lista.

Playa de Lumebó, en Ferrol / Cedida

Ubicada en Ferrol, este "estrecho" arenal es "una opción excepcional por su maravillosa lejanía". A pesar de su pequeño tamaño, de unos 180 metros, el medio destaca que esta falta de tamaño la compensa con "dramatismo", con la presencia de "imponentes formaciones rocosas que enmarcan la hermosa costa".

Por otro lado, el medio británico también recomienda un paseo hasta Punta Penecia y su playa en "busca de señales de vida" o disfrutar viendo como "los últimos rayos del día se hunden en el océano".

De difícil acceso debido a lo escarpado del terreno, Lumebó es también, como recuerda The Times, una cala "donde la ropa es opcional", al ser un lugar frecuentado por nudistas.

Playa de Figueiras, en las Islas Cíes / Cedida

Una cala "enclavada en un entorno mágico"

Si antes mencionabamos que la Playa de Rodas no estaba en esta lista de The Times, para conocer el segundo arenal tenemos que desplazarnos a las Islas Cíes.

"Se encuentra a poca distancia a pie de Praia de Rodas, pero en realidad preferimos esta". Así presenta The Times a la Playa de Figueiras, que se encuentra "enclavada en un entorno mágico, con rocas que colindan con la cala y bosques que se extienden hasta el mar".

"Con arenas blancas que crujen al caminar y aguas de un azul caribeño", esta "impresionante" playa es una de las mejores opciones para The Times, especialmente en septiempre, "cuando las multitudes de turistas han disminuido y el Atlántico alcanza su temperatura más alta".

Los dos arenales gallegos comparten así lista con otras 25 playas distribuidas por todo el territorio que The Times considera como "las mejores de España" entre las que se encuentran la Playa de Maspalomas (Gran Canaria), la Playa de La Concha (San Sebastián), la Cala Pregonda (Menorca) o la Playa de los Genoveses (Cabo de Gata).