Siete incendios siguen activos en Ourense aunque el fuego detiene su avance, según Medio Rural

Leve respiro en la lucha contra la ola de fuego que calcina Galicia. Siete incendios se mantienen activos este miércoles en Ourense -uno menos que el martes- después de que los equipos de extinción lograsen estabilizar durante la noche el fuego que afectaba a Vilardevós-Vilar de Cervos. Los datos difundidos por Medio Rural esta mañana recogen que el fuego no ha avanzado en las últimas horas. Mientras, el incendio de Larouco, el más grave desde que hay registros en Galicia, ya supera las 20.000 ha arrasadas, aunque la cifra está "pendiente de nuevas mediciones". Toda la provincia de Ourense sigue en situación 2 de emergencia. Ayer hubo otros dos arrestos relacionados con la ola de incendios: un hombre de 47 años, supuesto autor del incendio de Vilardevós, el primer gran fuego del verano, y un menor en Santiago de Compostela.

Está activo además un incendio que entró hace días desde Zamora, tras originarse en Porto de Sanabria, y que la Xunta solo incorporó a sus balances de fuegos este martes. Inicialmente fue denominado como "A Veiga-A Ponte", pero Medio Rural ha actualizado su nombre a "Carballeda de Valdeorras-Casaio" y habla de "20 hectáreas" quemadas mientras los guías de Terras Altas de Trevinca estiman en más de 3.000 las hectáreas arrasadas por el fuego, que afecta a la parte gallega de Pena Trevinca, una joya natural que alberga el Teixadal de Casaio, el bosque más antiguo de Galicia.

También siguen activos los de Chandrexa de Queixa y Vilariño (que se unieron en un único fuego y acumulan 18.000 hectáreas afectadas), Oímbra y Xinzo de Limia (también unidas en un único incendio con 15.000 ha calcinadas), A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha), Vilardevós-Moialde (500 ha) y Carballeda de Avia y Beade (4.000 ha), según datos divulgados por la Consellería de Medio Rural.

De este modo, 20 días después del primer gran fuego registrado este verano, el 1 de agosto en Vilardevós, que dio el pistoletazo de salida a la oleada de incendios, la superficie quemada en Galicia asciende a 76.564,6 hectáreas; una cifra que el sistema europeo de información sobre incendios forestales Copernicus eleva a más de 150.000. Los datos que ha ido facilitando Medio Rural no incluyen los fuegos de menos de 20 hectáreas o que no afectan a espacios protegidos.

Un bombero trabaja en el incendio forestal de Oímbra / Efe

Están estabilizados los incendios de Vilardevós-Vilar de Cervos (900 ha), Maceda (3.500 ha), Vilardevós-Fumaces y a Trepa (100 ha), Agolada-O Sexo (400 ha), Riós-Trasestrada (20 ha) y Montederramo-Paredes (120 ha). Además, las autoridades dan por controlados los de Cervantes-Vilarello (150 ha), O Saviñao-Chave (60 ha), A Fonsagrada-Monteseiro (150 ha) y Muxía-Nosa Señora da O (23 ha).

Adif descarta recuperar el servicio de trenes a Galicia "al menos hasta mediodía"

Por otra parte, el servicio de alta velocidad entre Galicia y Madrid permanecerá interrumpido este miércoles por los incendios en Ourense. Adif informó a través de sus redes sociales de que el servicio ferroviario en esta línea "no se podrá recuperar al menos hasta mediodía". Además, indicó que el personal de Adif está revisando la infraestructura para que la puesta en servicio sea "lo más rápida posible cuando se recupere el tráfico" porque la intensidad de los incendios haya disminuido.

Otros incendios en Galicia

En el resto de la comunidad no se han registrado cambios desde este martes. En la provincia de A Coruña, continúa bajo control el fuego en Muxía, en la parroquia de Nosa Señora da O, que afecta por el momento a unas 23 hectáreas de terreno. En Lugo, están en la misma situación los incendios de O Saviñao (60 hectáreas), Cervantes (150 hectáreas) y el de A Fonsagrada (150 hectáreas). Finalmente, en Pontevedra está estabilizado el incendio que afecta a la parroquia de O Sexo en Agolada, con una superficie afectada de 400 hectáreas.

"Un megaincendio transnacional"

Mientras, hasta 1.530 personas y colectivos ya han firmado un comunicado en el que denuncian el abandono institucional en un noroeste peninsular que arde en amplias zonas de Galicia, el norte de Portugal Castilla y León y Extremadura. Entre los primeros firmantes figuran el investigador del CSIC y experto en crisis energética Antonio Turiel (León, 1970); el geólogo enfocado en catástrofes naturales Antonio Aretxabala (Vigo, 1963); y el poeta, grabador y ensayista español Juan Carlos Mestre (Villafranca del Bierzo, León, 1957).

"Desde Trás-os-Montes en Portugal hasta Galicia, Asturias, León y Extremadura, miles de hectáreas han sido consumidas por el fuego en lo que ya se considera un megaincendio transnacional", han señalado lamentando una "gestión negligente" por parte de las autoridades y dejando claro que "los incendios no se combaten con rezos a la lluvia, sino con prevención y respuesta temprana". Con cerca de 340.000 hectáreas ardidas en España en apenas dos semanas, según Copernicus, las quejas sobre la gestión aumentan y diversos colectivos acusan a todos los partidos políticos, sin distinción ideológica, de haber permitido que la situación se agravara.