El fuego pasa a Pontevedra: primeros desalojos mientras los incendios se estabilizan en Ourense

La ola de incendios ha saltado de Ourense al sur de Pontevedra. Mientras los grandes fuegos de Ourense mantienen su tendencia a estabilizarse -apenas han sumado 45 hectáreas calcinadas en un día- han surgido dos nuevos focos en Pontevedra que han obligado a activar la situación 2 de emergencia. Dos incendios activos desde la tarde del jueves en Oia, parroquia de Mougás, y Vilaboa, parroquia de Santa Cristina de Cobres, obligaron a activar el nivel 2 de emergencia por la proximidad de las llamas a viviendas y a desalojar de manera preventiva a 45 personas de un cámping en Mougás. En Oia, la situación 2 ha sido desactivada esta mañana.

Mientras, un total de 53 menores y once monitores han sido desalojados de forma preventiva del Albergue dos Peares debido al incendio declarado el jueves en el municipio de Carballedo (Lugo). El 112 Galicia ha informado este viernes de que los menores fueron trasladados al albergue juvenil Lug2 por el fuego de Carballedo, donde el jueves se activó la situación 2 por la proximidad con el núcleo poblacional de Oleiros.

Ocho incendios permanecen aún activos, cinco en la provincia de Ourense -donde permanece declarada la situación 2 a nivel provincial- entre ellos los más tres mayores de la historia de Galicia: Larouco-Seadur (más de 30.000 hectáreas, según Medio Rural), Chandrexa de Queixa y Vilariño (19.000) y Oímbra (17.000). Se suman a el de A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha) y Carballeda de Valdeorras-Casaio (antes denominado A Veiga-A Ponte, 2.600 ha). Los de Oia y Vilaboa han calcinado al menos 20 hectáreas cada uno. El fuego de Carballedo (Lugo) mantiene activa la situación 2 por la proximidad con la población de Oleiros, ha calcinado 50 hectáreas.

En Ourense, están estabilizados los incendios de Carballeda de Avia y Beade (4.000 ha); Maceda (Santiso y Castro de Escuadro, con 3.500 ha); Vilardevós-Vilar de Cervos (900 ha); Vilardevós-Moialde (600 ha); y Vilardevós-Fumaces y A Trepa (100 ha); Montederramo-Paredes (120 ha); y Riós-Trasestrada (20 ha). En Pontevedra está controlado el de Agolada-O Sexo (400 ha).

Durante la noche quedó controlado otro fuego originado en la localidad ourensana de Muíños, parroquia de Requiás, que afectó al Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés, con una superficie estimada de 1,5 hectáreas.

En Ourense no se registraron nuevos confinamientos o evacuaciones durante la noche y todas las carreteras principales permanecen operativas.

Medio millar de personas demandan en Santiago otra política forestal / Santiago Esturao

Miles de personas protestan contra la gestión de los incendios

Bajo el lema «A política forestal do PP queima os nosos montes, queima as nosas casas», la plataforma Por un monte galego con futuro convocó ayer a la ciudadanía en una treintena de municipios para protestar contra la gestión de los incendios de la Xunta. Integrada por más de medio centenar de colectivos, l aplataforma pretendía denunciar "una vez más otra tragedia ambiental, social y cultural y económica". Las protestas han reunido a 45.000 personas en toda Galicia, según los organizadores.

En el caso de Vigo la cita tuvo lugar a las 20 horas en la Farola de Urzáiz con más de un millar de participantes entre los que se encontraban la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.