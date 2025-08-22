Galicia incorporará un trabajador por cada 4,4 personas que se jubilen en la próxima década

El mercado laboral gallego solo podrá integrar a una nueva persona por cada casi cinco jubilados, según el Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco. Las cuentas no salen y la situación resulta insostenible y, aunque ya se trata de una tendencia palpable en los últimos años, augura un grave problema para un territorio donde se registran el doble de muertes que de nacimientos.

Tal y como indica esta empresa de recursos humanos en su informe, en la siguiente década se incorporarán al mercado laboral gallego unos 68.500 jóvenes que actualmente tienen entre 6 y 15 años. Una cifra que asusta al compararla con los 301.700 trabajadores que hoy tienen más de 55 años y que, presumiblemente, se retirarán para 2036. Es decir, el empleo de la 'Generación Alpha' no logrará sustituir ni a la mitad de la 'Gen X' gallega.

El reemplazo en las cuatro provincias

La escasez de relevo se agudizará en aquellas zonas con población más envejecida, por lo que Lugo y Ourense serán las peor paradas. De hecho, en base a las proyecciones de la Fundación Adecco, es la lucense la que cuenta con peor pronóstico: en los próximos diez años se espera que en Lugo entren 7.241 trabajadores noveles frente a 39.100 nuevos jubilados. En Ourense, se estiman unas 31.200 jubilaciones por 6.673 trabajadores recientes.

En A Coruña se prevé la incorporación de 29.192 jóvenes por 125.900 retirados, es decir, una tasa de reposición de 4,3. En cambio, en la provincia de Pontevedra, el batacazo no será tan fuerte, ya que la tasa baja al 4,2 al entrar a trabajar 25.401 personas por 105.500 recién jubilados.

La esperanza: los migrantes

«La migración será clave para sostener el mercado laboral, especialmente en sectores con escasez de mano de obra, pero no basta por sí sola. Debemos cualificar y recalificar al talento, autóctono y migrante, con políticas activas ambiciosas: formación digital y técnica, homologación ágil de títulos, acreditación de competencias y combatiendo la discriminación laboral», explica el director general de la Fundación Adecco y director de Sostenibilidad de The Adecco Group, Francisco Mesonero.

En ese sentido, Galicia no saldrá tan castigada. Los analistas de Adecco advierten que «se espera que entre 2026 y 2035 lleguen más de 150.000 personas extranjeras, de las cuales, aproximadamente, el 80% estará en edad laboral y el 70% buscarán activamente empleo». Es decir, unas 85.000 personas que podrían servir de antídoto frente a un debacle en el mercado laboral gallego.

Por otro lado, Mesonero insiste en la necesidad de apostar por el talento 'sénior', ya que representa el 35% de la población activa del país, en un contexto de envejecimiento sin precedentes. Así, recuerda que los mayores de 50 años contribuyen a mitigar los efectos del déficit de relevo generacional y a sostener la capacidad productiva del mercado laboral.

Los datos por comunidades autónomas

Galicia se posiciona como la tercera región con un relevo generacional más desfavorable, solo por detrás de Euskadi, con una incorporación por cada 4,6 personas, y Castilla y León (4,4). La siguen Asturias (4), Extremadura (3,6), Cantabria (3,5), Canarias (3,3) y Navarra (3,1).

En general, presentan una tasa de envejecimiento alta y/o una tasa de actividad de las personas jóvenes inferior a la nacional. Por ejemplo en Euskadi, que lidera el ranking, la participación de los menores de 25 años en el mercado laboral es del 27%, cifra inferior a la nacional, del 37,8%. En el otro lado, Murcia (2), Cataluña (2,2) y Baleares (2,6) presentan una previsión de relevo generacional algo más favorable, aunque igualmente crítica.

A nivel nacional, el mercado laboral incorporará solo a un tercio de las personas que se jubilen en la próxima década, ya que 1,8 millones de jóvenes entrarán al mercado de trabajo frente a los 5,3 millones de trabajadores que se jubilarán en 10 años.

Así, 5.318.600 personas de 55 años o más abandonarán la actividad laboral en la próxima década, según datos actuales de población activa, mientras que 4.831.209 personas de entre 6 y 15 años alcanzarán la edad legal para incorporarse al mercado laboral, de los que 1.826.197 pasarán a formar parte de la población activa si se tienen en cuenta la tasa de actividad del 37,8% registrada de la última Encuesta de Población Activa (EPA) para los menores de 25 años.