Una ciudad gallega será este fin de semana el epicentro del universo Nintendo

¿Quién no ha jugado alguna vez una partida de Mario Kart o acompañado a Mario en su misión de rescatar a la Princesa Peach? La respuesta es sencilla: prácticamente nadie. Y es que Nintendo forma parte de la infancia (y también de la vida adulta) de varias generaciones, que este fin de semana podrán revivir esa magia en un gran evento de la marca japonesa en una ciudad de Galicia.

“Después de la siesta, un chapuzón. Y después del chapuzón, un rato de Mario Kart World. ¿Hay mejor plan para una espléndida tarde de verano?”. Así presentaba la compañía de videojuegos su gira Nintendo Switch 2 Tour, que desde el pasado 2 de julio recorre diferentes calidades españolas y que, entre este sábado 23 y el lunes 25, hará parada en Vigo.

La ciudad olívica será la penúltima parada de la gira de Nintendo por España, con la que la compañía japonesa está promocionando la nueva consola de la marca, la Nintendo Switch 2, puesta a la venta el pasado mes de junio.

Jóvenes prueban videojuegos en una gira anterior de Nintendo Switch / Cedida

En la céntrica Porta do Sol, en horario de 17.00 a 23.00 horas, los visitantes tendrán la oportunidad a lo largo de las tres jornadas de probar de forma totalmente gratuita la nueva consola, así como algunos de sus videojuegos más novedosos.

¿Qué videojuegos están disponibles?

El título estrella de esta gira no es otro que el Mario Kart World, el nuevo juego de la serie de carreras lanzado el pasado mes de junio. Con esta nueva entrega, Nintendo reinventa su popular saga con un mundo abierto, 24 corredores y nuevos modos como Supervivencia o Modo Libre; además de contar con nuevos vehículos y personajes inéditos, ofreciendo la experiencia Mario Kart más ambiciosa hasta la fecha.

Además de las carreras, los asistentes también se podrán sumergir en el otro gran título de la compañía este verano: Donkey Kong Bananza. Con este juego, el mítico simio regresa con una aventura de acción en 3D con una colorida aventura con exploración, destrucción masiva y plataformas.

Por otro lado, también tendrán la oportunidad de ponerse a los mandos y jugar a otros novedosos títulos de Nintendo Switch 2, como Hogwarts Legacy, con una versión optimizada para la consola; explorar la tierra de Hyrule con gráficos mejorados en The Legend of Zelda: Breath of the Wild-Nintendo Switch 2 Edition; o formar parte en los épicos combates de Street Fighter VI.