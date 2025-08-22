Valdeorras abre una vendimia «milagrosa» en un paisaje calcinado

Los incendios que avanzan, aún sin control, en la provincia de Ourense han supuesto un importante jarro de agua fría para los viticultores de las cinco denominaciones de origen que se ubican en el territorio (Ribeiro, Monterrei, Valdeorras y Ribeira Sacra) que, en algunos de los casos, ven como buena parte del trabajo realizado a lo largo del año se ha reducido a cenizas.

Con la cuantificación de daños todavía por realizar, la D.O. Valdeorras inició ayer una vendimia «heroica y milagrosa», como la define Raúl Prada Luengo, director general de Valdesil, la bodega que ha dado el pistoletazo de inicio a la recogida de uva.

«De momento estamos todavía recabando información. Sabemos que ha habido viñedos afectados pero es difícil realizar una estimación. Contaremos con datos más concretos conforme vaya avanzando la vendimia», explica Rodrigo Enríquez, técnico del Consello Regulador de la Denominación de Origen Valdeorras, que, eso sí, confirma que hay viñedos afectados en los ocho concellos valdeorreses con productores y bodegas inscritos.

Un operario con uva godello recién recolectada en los viñedos de Valdesil / Cedida

Al igual que el pasado año, la bodega Valdesil, ubicada en Vilamartín de Valdeorras ha sido la primera en iniciar la vendimia. «El pasado sábado, llegamos a tener el fuego a unos escasos 150 metros. Estuvimos trabajando todo el día y logramos que no afectase directamente a las vides», explica el director general Raúl Prada Luengo.

A pesar de que sus vides no se viesen afectadas directamente por el fuego, el intenso calor vivido en las últimas semanas y la cercanía de las llamas provocó un fuerte estrés hídrico a la vid, provocando que «las bayas perdiesen un poco de agua, y con ellas, los racimos tuviesen menos peso», apunta el viticultor.

Sin embargo, precisamente las olas de calor sufridas en años anteriores movilizó a esta bodega a implementar en este curso técnicas de la agricultura biodinámica, con mucho trabajo para mejorar la calidad del suelo y con una visión holística del territorio, con el objetivo de adaptar la vid a esas elevadas temperaturas sostenidas en el tiempo. Un trabajo que ya ha dado sus frutos. «Estos últimos días las temperaturas han bajado mucho, hemos llegado a tener noches en las que las mínimas no superaron los 11 grados», apunta el director general de Valdesil. Un bajón térmico que, a pesar de la ausencia de lluvia, ha sido suficiente —en su caso— para que «los estomas se abrieran» y los racimos recuperasen, al menos, parte del peso perdido.

Prada Luengo lo explica de una manera muy didáctica: «Digamos que esas noches frescas han hecho que las plantas dejen de temer por su vida y se han reactivado llevando agua a las bayas».

La uva de la variedad godello cosechada estos días en la finca de Portela será empleada en la elaboración de un «vino tostado».

Pérdida de producción

En otro de los concellos de la comarca, Petín, el fuego originado en Seadur se adentró el pasado jueves 14 en los viñedos de Méndez Rojo e, incluso, amenazó con llegar a la bodega. «Lo tuvimos a 25 metros», reconoce Juan Luis Méndez Rojo. Con el paso de los días y una vez reconocido el terreno y los daños causados por el fuego, Méndez Rojo suspira aliviado: «Tuvimos la gran fortuna de que se pierde producción, pero no se ha perdido el viñedo y estamos trabajando ya en su recuperación con riegos a la raíz». No es para menos, las alrededor de 300 cepas afectadas pertenecen a una viña de 45 años de antigüedad de la variedad godello.

Los viñedos de Méndez Rojo afectados por el incendio de Larouco-Seadur en el concello de Petín. / Cedida

Centrados en la recuperación, Juan Luís Méndez Rojo no puede confirmar fehacientemente qué porcentaje de la uva se ha perdido con el fuego ya que aún faltan mediciones por realizar. Sin embargo, su sensación es que se perderá «alrededor del 20-30% de la producción».

Ayudas y cambio de modelo

Méndez Rojo apunta que lo acontecido estos días en Valdeorras y en buena parte de Ourense deben sustanciar la necesidad de «un cambio de modelo» en los montes gallegos. «Esto tiene que ser un antes y un después para que le demos importancia a todo lo que rodea el rural y cómo hay que trabajar para prevenir los incendios. Lo que está cuidado ha sobrevivido, las viñas son un ejemplo. Actuaron incluso como cortafuegos», incide Méndez Rojo.

Ahora ante las evidentes pérdidas, reclama que las ayudas a los damnificados de la Xunta sean ágiles: «Los costes de producción son los que son. Si los productores de godello nos vemos obligados a subir los precios vamos a perder el posicionamiento que habíamos alcanzado con mucho trabajo».