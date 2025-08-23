Un alcalde en funda y a "dar la cara"

Miguel García Fariñas todavía guardaba en casa la funda de conductor de motobomba que vistió en su última misión como conductor de motobomba en la brigada de Vilariño de Conso, hace tres años. Fue militar, bombero forestal y apicultor antes de convertirse en alcalde de O Bolo, uno de los concellos afectados por el macroincendio de Larouco, un fuego que ha cruzado carreteras y ríos y se ha llevado por delante casas, negocios y los sueños de muchos vecinos. Más de 30.000 hectáreas arrasadas y centenares de vecinos voluntarios que en pleno puente del 15 de agosto lo dejaron todo para luchar contra las llamas con sus propios medios.

A Miguel lo vieron llegar los efectivos de extinción de la Consellería de Medio Rural con un batefuegos, enfundado en el mono de brigadista y dispuesto a batallar como uno más, sin perder tiempo en protocolos. «El alcalde tiene que dar la cara allí donde se presenta un problema», dice. «Por suerte o por desgracia», apostilla, en esta ocasión su experiencia previa cayó como anillo al dedo, al igual que la presencia del teniente alcalde, Alberto Vázquez, agente forestal en el distrito XIII de Valdeorras-Trives.

El 14 de agosto estaban los dos participando en la III Feira Irmandiña de O Bolo cuando los avisaron de que el fuego que se había originado en Larouco entraba por Petín amenazando la aldea de O Seixo. Inmediatamente se suspendieron los actos festivos y ambos se dirigieron al lugar.

Miguel García Fariñas, alcalde de O Bolo / FDV

El fuego entró por dos puntos

El incendio, que entró por dos puntos diferentes, Carballal y Portomourisco, pintaba mal. Miguel paró en casa para ponerse la funda y Alberto se centró en solicitar medios de extinción. «Llegó un bulldózer y estuvimos saneando en una pista». Llegó a casa a las 4.00 de la madrugada. «Había efectivos que llevaban muchas horas trabajando y teníamos que ayudar en lo que hiciera falta».

Al día siguiente se acostó todavía más tarde. «Con ese corte que hicimos debía haber quedado más o menos tranquilo, pero cuando volvimos saltó en una esquina». En ese momento los medios de extinción estaban concentrados en otro frente que amenazaba viviendas en Carballal. «Me encontré solo con los vecinos allí y llamé para pedir al menos una motobomba; pero no había». El fuego llegaba por la ladera hacia O Seixo y el alcalde reaccionó tirando de su experiencia como bombero forestal: «Les avisé de que iba a meter un contrafuego para evitar que llegase a las casas». Y así lo hizo. «Le pegamos por el margen de la carretera y le pedí a un vecino que tiene un pequeño tractor, una pala pequeña, que hiciese una zanja para que por lo menos estuviese la tierra movida y nos ayudase a hacer el contrafuego», explica.

Seis o siete vecinos contra las llamas: «Yo les iba diciendo lo que teníamos que hacer, y por suerte, alguno ya había trabajando antes en campañas de extinción. Entre lo que sabíamos unos y la predisposición de los otros, evitamos que entrase el fuego al pueblo por ese lado», explica el regidor.

El sábado 16 el incendio «se descontroló por completo». Cogió fuerza en una plantación de eucaliptos y «empezó a arder por todos lados». Para colmo, cambió el viento y metió el frente en O Seixo por el barrio de abajo. Quemó dos casas semiabandonadas. Después cruzó el río y subió a Celavente, donde ardieron 4 casas. Le plantaron cara las brigadas, la UME y un bulldózer. Y también los tractores cisterna de los ganaderos de O Bolo «a quienes estoy enormemente agradecido».

«Llega un momento en el que el cansancio te nubla. Ves el humo y que pasan las llamas y piensas que con todo lo que hicimos al final va a arder todo. Pero ahora es cuando piensas que pudo ser mucho peor», concluye el alcalde.

