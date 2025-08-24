Estabilizado el incendio de Carballedo, solo quedan dos focos activos en Galicia

La última actualización de la situación de los incendios forestales ofrecida por la Xunta esta mañana de domingo reduce a dos los fuegos activos. De más de 20 hectáreas, los dos se localizan en la provincia de Ourense, en concreto, se trata de los de Carballeda de Valdeorras-Casaio y el de Chandrexa de Queixa y Vilariño de Conso. Sobre estos fuegos desde Medio Rural aseguran que tienen una evolución "favorable".

En cuanto a los estabilizados, pasadas las 23.00 horas de ayer quedó el de concello lucense de Carballedo-Cova, que arrasó 100 hectáreas. Continúan estabilizados los de Larouco-Seadur ( 30.000 ha); Oímbra e Xinzo de Limia (A Granxa y Gudín, 17.000 ha); A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha); Carballeda de Avia y Beade (Vilar de Condes y As Regadas, 4.000 ha); Vilardevós-Vilar de Cervos (900 ha); Riós-Fumaces y A Trepa (100 ha); Riós-Trasestrada (20 ha) y Vilaboa-Santa Cristina de Cobres (70 ha).

La consellería ya dio por extinguido, a las 21.21 horas de ayer el del municipio pontevedrés de Oia-Mougás. La superficie arrasada por este incendio alcanza las 61,17 hectáreas.

Permanecen controlados los fuegos de Maceda (Santiso y Castro de Escuadro, con 3.500 ha); Vilardevós-Moialde (600 ha) y Montederramo-Paredes (120 ha).