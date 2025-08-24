Así es la fiesta de Galicia que se detiene para dejar pasar al tren
Cada año, la música deja sonar durante unos segundos en esta verbena por la llegada de un cónvoy
Galicia es tierra de fiesta y de celebración. Ya sea desde grandes festejos hasta pequeñas romerías tradicionales, cada rincón de la comunidad comparte sus tradiciones, siempre con orgullo.
Y con tanta variedad, es inevitable que alguna de estas celebraciones no destaque por algún por su singularidad. Desde celebrar el carnaval en verano a acabar pringado de harina en el Entroido de Xinzo de Limia o pasear dentro de un atáud en la Festa dos Mortos de As Neves las fiestas gallegas se caraacterizan por su carácter único.
Un tren, protagonista de la verbena
Pero hay una que, aunque menos conocida, llama la atención por un detalle singular: en plena verbena, con la música sonando a todo trapo y el campo de la fiesta abarrotado, la música se detiene en seco. ¿El motivo? Un tren tiene que atravesar el campo de la fiesta.
Esta singular situación ocurre cada año por estas fechas, cuando los pasajeros del primer regional del día entre A Coruña y Vigo (o en sentido inverso) son participes involuntarios de una verbena donde la orquesta deja de tocar y la multitud abre paso al convoy para dejarlos pasar y, segundos después, volver a la celebración como si nada hubiera ocurrido.
Esta imagen única ocurre en Porto, Pontecesures, durante sus Fiestas de San Roque, que este año se celebraron este miércoles 20, jueves 21 y viernes 22 de agosto.
El campo de la fiesta está pegado a la vía del tren, pero, lejos de ser un problema para la celebración, con el paso del tiempo se ha transformado en una esperada tradición. Todo el mundo sabe que el tren llegará y que la música deberá cesar por unos segundos, pero eso no evita que prosiga la celebración.
Los asistentes esperan ese momento expentantes, muchos con sus móviles en alto, otros pidiendo al maquinista un pitido, y todos celebrando el paso del tren como una parte más de la fiesta. Porque, lo cierto es que, en Porto, la fiesta nunca descarrila.
