Mientras Galicia arde, el País Vasco resiste: la gestión del monte es clave

No toda España arde por igual. Las cifras de cientos o miles de fuegos en comunidades como la gallega, que tan solo en agosto ha soportado más de 500, contrastan con las de otras regiones, como País Vasco o La Rioja, que según los últimos datos del Miteco registraron en 2023 69 y 56, respectivamente. La mayoría, inferiores a una hectárea. Tanto es así que el año pasado el gobierno vasco, en colaboración con las tres diputaciones forales, adquirió su primer —y por ahora único— medio aéreo, un helicóptero antiincendios que ha estado de servicio en otras comunidades.

Tal y como explica uno de los ingenieros técnico forestales de la Confederación de Forestalistas del País Vasco, Fernando Azumendi, se debe a «una mezcla de todo», desde el clima, la geografía y la demografía hasta la «cultura forestal», con una «industria transformadora de la madera muy activa».

«Aquí también hemos tenido problemas en su día y no estamos exentos de tenerlos, pero al final detrás de todo esto está el trabajo de las últimas décadas, porque en gestión forestal, hablar de un año o dos no es significativo». Algo en lo que coincide la propia administración, y que ya señalaba en abril la diputada vizcaína de Medio Natural, Arantza Atutxa, que achacó el descenso en los incendios de la provincia —de 16 en 2023 a 6 en 2024— no a una mejora «casual», sino a una «estrategia que pone el foco en la gestión forestal sostenible y en la prevención».

Mapa forestal gallego y vasco

Ambas regiones son potencias madereras de primer orden, con grandes similitudes y también grandes diferencias. La superficie forestal gallega, si bien es porcentualmente similar a la vasca (un 49% del territorio frente a un 54% en Euskadi), es casi tres veces mayor. En Galicia ronda el millón y medio de hectáreas, de las que 1,3 son arboladas; en País Vasco, la superficie forestal es de 489.130 hectáreas, y la arbolada, de 395.890.

En Euskadi, el 84% de las talas son de pino radiata, mientras que el eucalipto supone un 6% de territorio, y el resto de frondosas, el 51%. En Galicia, en cambio, el 38% de la riqueza del monte viene del eucalipto, con algo más de 400.000 hectáreas de superficie forestal. El resto de frondosas representan el 42%, y las coníferas, el 30%.

En todo caso, no es a la diferencia de especies a lo que la Confederación de Forestalistas achaca la baja tasa de fuegos. La gestión de las emergencias recae en el Gobierno vasco, señala, pero los propietarios colaboran en la extinción de los incendios como pueden, en invierno. Su «principal» aportación, señala, es mantener limpia y actualizada la red de caminos forestales, mayoritariamente privados.

El murmullo del abandono

Sin embargo, el País Vasco tampoco se libra de la amenaza constante sobre el abandono del rural. Por ahora, no es un problema acuciante —el 90% de las plantaciones que se talan, vuelven a plantarse— pero sí preocupante.

«Somos los primeros impulsores de una gestión forestal sostenible, a través del tejido asociativo de los propietarios, y siempre tratamos de dar alternativa», un aspecto «crucial» para mantener el monte y animar a los propietarios a gestionarlo. Eso sí, «hay que ser prudentes» y «no bajar la guardia», porque las condiciones meteorológicas extremas y el nuevo comportamiento de los fuegos no discriminan.