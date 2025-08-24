Los incendios de Chandrexa y Trevinca siguen activos mientras Galicia se alivia

Casi un mes después del inicio de la gran ola de incendios en Galicia, la situación empieza a mejorar. Según los últimos datos ofrecidos por la Consellería do Medio Rural, en la mañana de este domingo quedaron controlados los incendios de la localidad lucense de Carballedo y el de Riós (Ourense). Sin embargo, permanecen activos el de Chandrexa de Queixa y el de Vilariño de Conso, con una superficie que «afecta alrededor de 19.000 hectáreas», según el balance de la Xunta enviado este mediodía. El sistema europeo Copernicus, por su parte, cuantifica una superficie quemada de 31.208 ha. Según informa Medio Rural, los fuegos sin apagar afectan a más de «85.000 hectáreas».

Estabilizados y controlados

El de Larouco-Seadur, el más grande de la historia de Galicia, continúa estabilizado tras destrozar 30.000 ha en territorio gallego, según Medio Rural (44.981 ha, según Copernicus). También se estabilizaron el de Oímbra y Xinzo de Limia (17.000 ha, según la Xunta, 28.194 hectáreas, según el satélite europeo), aunque la orografía del lugar dificulta su extinción por tierra; el de A Mezquita - Esculqueira; el de Carballeda de Avia; el de Vilar de Cervos, en el municpio de Vilardevós; el de Fumaces y A Rube (Riós); y el de Vilaboa, en la provincia de Pontevedra.

Además, están ya controlados los fuegos de Carballedo - A Cova (Lugo); el de Riós - Trasestrada; el de Maceda - Santiso y Castro de Escuadro; el de Vilardevós - Moialde; y el de Montederramo - Paredes.

El daño medioambiental en Galicia

En Pena Trevinca, la cumbre más alta de Galicia (2.127 metros, Ourense), el fuego avanzó tiñendo de negro lo que encontraba a su paso tras irrumpir el fin de semana pasado procedente de Puerto de Sanabria (Zamora), aunque no apareció en los balances oficiales de la Xunta hasta el martes. Este espacio natural del macizo Galaico-Leonés, de casi 25.000 hectáreas, cuenta con lagos glaciares como la Lagoa da Serpe, arrasada por las llamas.

El incendio sigue activo tras quemar 4.000 hectáreas, según Medio Rural, y mantiene en vilo a los vecinos porque ha llegado al Teixadal de Casaio, el bosque más antiguo de Galicia y uno de los más importantes de Europa, con más de 300 tejos centenarios e incluso alguno milenario, fresnos, acebos y avellanos.

La mayor parte de los árboles ha aguantado el embate de las llamas y ha ardido sobre todo vegetación de suelo, según relata la agencia EFE el guarda de montaña Pedro Domínguez. Explica que el sábado apagaron pequeños focos dentro del bosque, pero no han podido todavía recorrerlo al completo para evaluar daños porque el fuego sigue activo.

La situación en Trevinca «es un desastre ambiental en todos los sentidos», con gran impacto sobre su biodiversidad, ya que es la mayor zona de parejas de águila real de Galicia y tiene una especie endémica de la planta genciana. El escenario se repite en otros espacios protegidos como O Invernadeiro (Ourense), el único parque natural de Galicia sin poblaciones humanas y donde entró el fuego de Chandrexa de Queixa y Vilariño, según imágenes de Copernicus. La sierra de O Courel (Lugo), Reserva de la Biosfera que ya ardió en 2022, fue asediada por las llamas del mayor fuego de Galicia, el de Larouco, estabilizado este sábado tras quemar más de 30.000 hectáreas. También han ardido hectáreas en los parques de Baixa Limia-Serra do Xurés (Ourense) y Fragas do Eumes (A Coruña).

La Xunta reforzará el teléfono 012 para consultas sobre incendios

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, anunció este domingo el impulso del servicio de atención e información a la ciudadanía, el 012, para atender dudas e informar sobre medidas urgentes relacionadas a los daños ocasionados por los incendios forestales. Así lo explicó durante su visita al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (A Estrada).

Para ese refuerzo, se aumentará el personal teleoperador del 012 para atender a las llamadas relacionadas con el paquete de ayudas, el cual se aprobará la próxima semana en un Consello extraordinario en Ourense. Además, incrementará el horario de servicio. El conselleiro recordó que se están cuantificando los daños causados por el fuego y que, en base a ello, se habilitarán las ayudas para los damnificados.