El foco de Avión, el único de los tres activos en Galicia que avanzó durante la noche

Galicia deja atrás la peor fase de la ola de incendios. Tras un fin de semana de contención, en el que los frentes dejaron de arrasar hectáreas del rural al ritmo incontenible de siete días atrás, la Consellería de Medio Rural informó en la mañana de este lunes de que solo el foco de Avión, activo desde ayer, continúa avanzando. En concreto, el incendio iniciado a las cinco de la tarde del domingo en la parroquia de Nieva ha calcinado 70 hectáreas, cincuenta más que en el balance anterior.

Imágenes impactantes de #Brif Laza trabajando ahora mismo en el incendio de zona de Avión. pic.twitter.com/VbycVMrnlw — Diario de un Bombero (@BrifLaza) August 24, 2025

Siguen activos un día más los fuegos de Vilariño de Conso (parroquia de Mormentelos) —que forma parte del megaincendio ya estabilizado de Chandrexa de Queixa, con 19.000 hectáreas calcinadas— y de Carballeda de Valdeorras (parroquia de Casaio), que ha carbonizado 4.400 hectáreas. En total, solo estos tres incendios constan como activos para la Xunta y suman 23.470 hectáreas.

Por otro lado, Medio Rural mantiene su vigilancia en los incendios estabilizados de Larouco, el más grande de la historia de Galicia (30.000 hectáreas), Oímbra y Xinzo (17.000 ha), A Mezquita (10.000 ha), Carballeda de Avia y Beade (4.000 ha), Vilardevós - Vilar de Cervos (900 ha) y Vilaboa (70 ha). La situación todavía es mejor entre los focos que constan como controlados: Maceda (3.500 ha), Vilardevós-Moialde (600 ha), Montederramo (120 ha), Riós-Trasestrada (40 ha), Riós-Fumaces e A Trepa (100 ha) y Carballedo (100 ha). En total, desde julio se han quemado en Galicia 94.457 hectáreas.