Estabilizan el fuego de Chandrexa pero se desata la alarma en A Pobra do Brollón

Mientras los equipos de extinción están logrando al fin poner freno a los grandes incendios de Ourense, el peligro no desaparece pues están surgiendo otros focos cerca de núcleos poblados que hacen saltar las alertas. Así, un fuego registrado ayer en el concello lucense de A Pobra do Brollón puso en riesgo tres aldeas por la cercanía de las llamas a las casas y obligó a decretar el nivel 2 de alerta.

Este incendio afecta ya a unas 100 hectáreas y obligó a cortar la vía ferroviaria entre Monforte de Lemos y Ponferrada. Los vecinos de las aldeas de Golmar, en A Pobra do Brollón, y San Pedro y Conceado, en Quiroga, abandonaron por sus propios medios sus viviendas y no fue necesario hacer evacuaciones ni confinamientos.

Es uno de los tres fuegos que continúan activos en la comunidad autónoma, después de que ayer se lograra estabilizar el último de los tres focos que componen el gran incendio de Chandrexa de Queixa, el segundo de mayor tamaño de la historia de Galicia, y que calcinó, según las estimaciones de la Consellería do Medio Rural, alrededor de 19.000 hectáreas.

Además del fuego en A Pobra do Brollón, siguen activos y fuera de control otros dos incendios en Ourense. El de Carballeda de Valdeorras, que entró a la comunidad desde Zamora, sigue expandiéndose y ya alcanza las 4.700 hectáreas, después de arder 300 hectáreas más durante la jornada de ayer.

También va en aumento la superficie quemada por el incendio registrado en el concello Avión, en la parroquia de Nieva. De 20 hectáreas se pasó en un solo día a calcinar un total de 150.

Y, aunque solo estos tres, están fuera de control, hay otros trece en los que todavía está ardiendo, aunque los equipos de extinción han logrado estabilizar o controlar su avance.

La mayoría siguen localizados en Ourense. Además del de Chandrexa, todavía se lucha contra el fuego de Larouco, el mayor de la historia de Galicia, con 30.000 hectáreas calcinadas, pero ya estabilizado. En la misma situación siguen el de Oímbra (17.000 hectáreas), A Mezquita (10.000 hectáreas), Carballeda de Avia ( 4.000 hectáreas) y el de Vilar de Cervos en Vilardevós (900 hectáreas).

Además están controlados otros dos fuegos en Riós, otro en Montederramo, uno más en Vilardevós y el de Maceda. En Pontevedra está bajo control el de Vilaboa y en Lugo, el de Carballedo.

