De Fisterra a Carral: Alternativa dos Veciños acusa al PP de comprar "porcos" en una "feira" de ediles tránsfugas

Alternativa dos Veciños (AV) ha acusado este martes al PP de comprar "porcos" en una "auténtica feira de gando" en la que están los concejales tránsfugas de su partido, que han dado a los populares la Alcaldía de Fisterra y darán en septiembre la de Carral (A Coruña), donde gobernaba AV.

El Partido Popular y dos tránsfugas de Alternativa dos Veciños (AV) han presentado este martes una moción de censura contra el alcalde de Carral (A Coruña), Javier Gestal, de AV, por lo que a partir del 10 de septiembre el alcalde volverá a ser José Luis Fernández Mouriño, que ya dirigió el ayuntamiento entre 2003 y 2019.

"O PP continúa de feira coa adquisición de novos gorrinos en Carral. Grave atentado contra a democracia e a vontade popular", asegura AV en un comunicado.

El partido originario de Oleiros, donde gobierna desde hace décadas, se expandió por Galicia en las dos últimas elecciones locales y logró las alcaldías de Fisterra, en 2023, y en Carral, en 2019 pero con mayoría absoluta en 2023. Ahora acusa al PP de estar "inmerso nunha auténtica feira de gando, na procura de porcos para colmar as súas aspiracións golpistas", tras la sentencia del Tribunal Constitucional que avala los votos de concejales tránsfugas, al entender que los cargos son personales y no de los partidos por los que se presentan.

"Alá onde o PP ten opcións de tumbar alcaldías que lexitimamente emanan da vontade popular, a táctica empregada consiste en comprar concelleiros como se de porcos se tratase", añade AV.

En el caso de Carral, dice que los populares se aprovechan de la baja catadura moral de varias personas "para traizoar a vontade maioritaria dos veciños e veciñas de Carral" que dieron la mayoría absoluta a Javier Gestal.

Según AV, los dos tránsfugas, Francisco Bello y Mercedes Caridad, junto con la exconcejala Susana Guimarey tienen una "ambición desmesurada" que los llevan "a venderse" al PP y dar la Alcaldía a Fernández Mouriño, al que "descalificaron gravemente durante anos, como persoa e como político."