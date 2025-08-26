Galicia ya sufre el verano más negro del siglo: casi 96.000 hectáreas carbonizadas

Galicia ya ha superado el peor registro del siglo en terreno calcinado. Desde el 1 de julio los incendios de Galicia han quemado 95.966 hectáreas, más que en todo 2006, un año fatídico en el que quedaron arrasadas 95.947, según los últimos datos de Medio Rural. Mientras, este martes tres incendios forestales se mantienen activos, uno de ellos el que se declaró el lunes en A Pobra do Brollón (Lugo), que obligó a activar la situación 2 por su cercanía con núcleos de población y que ha alcanzado las 600 hectáreas durante la noche.

El último balance de Medio Rural recoge que el foco, que ha avanzado 500 hectáreas durante la noche, está próximo a los núcleos de Golmar, en A Pobra do Brollón, y a los de Conceado y San Pedro, en el municipio vecino de Quiroga. Los vecinos salieron de sus viviendas de manera preventiva por sus propios medios durante las tareas de extinción, pero por ahora no se han registrado confinamientos o evacuaciones relacionados con este fuego. Este incendio mantiene la circulación interrumpida en la LU-933, entre los kilómetros 18,5 y 24,2.

En Ourense, donde se mantiene la situación 2 en toda la provincia como medida preventiva, sigue activo el fuego que se declaró el domingo en Avión, que afecta a una superficie de 150 hectáreas. También el de Carballeda de Valdeorras-Casaio, que afectó a la montaña más alta de Galicia (Pena Trevinca) y ha calcinado 4.700 hectáreas.

El lunes se estabilizó el incendio de Chandrexa de Queixa y Vilariño (19.000 ha), que durante unos días fue el más grande de la historia de Galicia, un puesto que le quitó el de Larouco-Seadur (alrededor de 30.000 ha), que también se encuentra estable. Junto a ellos, están en la misma situación los de Oímbra y Xinzo de Limia (17.000 ha); A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha); Carballeda de Avia y Beade (4.000 ha), y Vilardevós-Vilar de Cervos (900 ha), todos en Ourense.

Medio Rural ha dado por controlados los fuegos de Carballedo-A Cova (100 ha), en Lugo; y Maceda (3.500 ha) y Montederramo-Paredes (120 ha), en Ourense.

Están extinguidos los de Vilaboa-Santa Cristina de Cobres (72,17 ha), en Pontevedra, y Vilardevós-Moialde (1.102 ha); Riós-Trasestrada (33,52 ha) y Riós-Fumaces y A Trepa (130,63 ha), en Ourense.

El Gobierno aprueba la zona de emergencia para los territorios afectados

El jefe del Gobierno central, Pedro Sánchez, preside este martes la primera reunión del Consejo de Ministros tras el descanso estival, en la que se aprobará la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil para los territorios arrasados por los incendios forestales de este verano. Una declaración -la antiguamente conocida como zona catastrófica- que afectará a decenas de territorios que han ardido este verano, especialmente a partir del 10 de agosto, en amplias zonas de Galicia, Castilla y León, Extremadura y otras comunidades.

Antes de la reunión del Consejo de Ministros, se procederá a la puesta en marcha de la comisión interministerial de cambio climático, presidida por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen. Junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, responsable de Protección Civil, Aagesen iniciará los trabajos y conversaciones para alcanzar el pacto de estado contra la emergencia climática al que aspira Sánchez.

Para hoy también está previsto que comience la ronda de comparecencias de ministros en el Senado para hablar de su gestión durante los incendios, que se inicia con la responsable de Defensa, Margarita Robles.

Los reyes visitarán Galicia este jueves

Los reyes realizarán el próximo jueves una visita a zonas de Galicia afectadas en la oleada de incendios que arrasa el territorio desde hace dos semanas y deja ya casi 96.000 hectáreas calcinadas, la mayoría de ellas en Ourense, que continúa en el nivel 2 de emergencia.

Según informa Zarzuela, Felipe VI y Letizia se desplazarán a Galicia para conocer los daños sufridos y necesidades de los vecinos afectados, así como mostrar su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego. Con todo, la agenda prevista de los reyes todavía no precisa a qué lugares irán.