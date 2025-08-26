Moción de censura en Carral: Mouriño aspira a retomar la Alcaldía

Carral vive una nueva moción de censura, más de 20 años después de la que dio la Alcaldía a quien hoy aspira a recuperarla: el líder del PP carralés, José Luis Fernández Mouriño. Los cinco concejales del PP y los dos no adscritos -exediles del Gobierno local, de Alternativa dos Veciños-, han presentado la iniciativa en la mañana de este martes. Los siete firmantes suman mayoría absoluta en una Corporación integrada por trece ediles, apoyo que garantiza que la moción saldrá adelante. El PSOE no ve motivos para una moción de censura y votará en contra.

La propuesta emplaza a un pleno el día 10 de septiembre la votación que devolverá la Alcaldía a Fernández Mouriño. El popular ya se puso al frente del Gobierno carralés a través de una moción de censura en 2003, también gracias al apoyo de dos concejales no adscritos, en aquella ocasión, exintegrantes del BNG. Ahora, son los exediles de Alternativa Fran Bello y Mercedes Caridad los que posibilitarán el cambio de guardia en el Consistorio carralés. Bello fue cesado en sus funciones de Gobierno por el alcalde hace casi un año, a principios de septiembre, y su salida abrió un cisma en el Gobierno y el partido local, con fuertes críticas de Caridad, que denunció una "caza de brujas" por parte del resto del Ejecutivo municipal y que, igual que Susana Guimarey, permaneció meses de baja, que Caridad achachó a la situación en el Ayuntamiento.

Alternativa dos Veciños comenzó el mandato con mayoría absoluta, pero la expulsión de Bello del Ejecutivo y, después, de Caridad, y la marcha de Guimarey, dejaron al Gobierno en minoría. Si ningún imprevisto impide prosperar la moción de censura, el relevo en Carral dejará a Alternativa dos Veciños solo al frente del Concello en el que nació, Oleiros, y como socio minoritario del Gobierno local de Bergondo, que lidera el PSOE. La moción que prevé arrebatar la vara de mando a Alternativa dos Veciños en Carral se registra menos de una semana después de la que destronó al partido de la margarita en Fisterra.

También el PP protagonizó la moción fisterrá y recuperó la Alcaldía con apoyo de un edil de Alternativa dos Veciños, en este caso, todavía dentro del partido. En Touro y Forcarei, los populares se han puesto también al frente de los Gobiernos locales con los apoyos de sendos ediles no adscritos. En Noia, es el PSOE el que ha arrebatado la vara de mando al PP, en este caso, con el apoyo del BNG, Marea Cidadá de Noia y un concejal no adscrito, expopular.

Esta oleada de mociones de censura se produce después de un cambio en la ley que elimina la posibilidad de vetar una moción si su viabilidad dependía de un tránsfuga. El Tribunal Constitucional retiró esta restricción de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) el pasado mes de junio.