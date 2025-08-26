Investigan si unos restos hallados cerca de un incendio en Ourense son de un hombre que desapareció en mayo

El operativo de extinción de un incendio de Vilariño de Conso (Ourense) ha dado con los restos de un hombre que llevaba desaparecido desde mayo, según confirman fuentes de la investigación. Los bomberos forestales avistaron un vehículo en la zona en la que estaban trabajando, aunque lejos de la ubicación en que se encontraban. Esa localización permitió dar con el cadáver, que fue hallado junto al coche.

La Guardia Civil investiga si los restos pertenecen a un hombre de Taboadela de 73 años a la que se le había perdido la pista a principios del mes de mayo y que viajaba en un vehículo de color negro, que se ha encontrado en los montes de Vilariño de Conso.

Los restos han sido trasladados para su análisis forense e identificación, según informa Europa Press. Los huesos fueron encontrados hace días, en una zona de difícil acceso y no hay signos de violencia. Tamopoco hay indicios de que el vehículo se haya visto afectado por el fuego.