Rueda advierte que serán «más estrictos» con la limpieza de fincas

Dos de los factores que inciden en la evolución de un incendio, la meteorología y la topografía del terreno, no se pueden controlar. El tercero es lo que arde, la biomasa, que alimenta las llamas, y su control forma parte del ámbito de la prevención, en el que los expertos y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, consideran que se puede hacer más. Este verano el combustible abundaba tras una primavera lluviosa y un mes de junio cálido y, además, montes y franjas de seguridad en torno a las aldeas, e incluso cortafuegos, no estaban todo lo despejadas que deberían. Al menos así lo reconocía ayer Rueda, quien advirtió que la Administración gallega va a ponerse «especialmente seria» y endurecer las exigencias con la limpieza. Lo dijo en una visita a Mougás (Oia), donde los servicios de extinción lograron el sábado sofocar el incendio que calcinó más de 61 hectáreas desde el jueves.

«Hay que ponerse especialmente estrictos en los próximos meses con las labores preventivas», proclamó el mandatario gallego. «Estamos viendo aquí necesidades, probablemente, de talas que se tenían que haber hecho, de cortafuegos que tenían que haber existido, franjas secundarias que tenían que estar limpias», reconoció. Y «en todo eso» —a pesar de que defendió que ya se «está haciendo un trabajo»—, añadió que «habrá que ponerse especialmente serios, especialmente exigentes», «especialmente estrictos». «Mucho más incluso que hasta ahora, que intentábamos serlo», recalcó. Además, abogó por «solucionar» los «impedimentos normativos», si los hay, y «seguir con el trabajo de mentalización».

Pero la prevención no solo es antes de que el monte prenda, sino después para evitar riesgos derivados de los incendios después de que hayan sido apagados. «Toca trabajar para evitar las escorrentías, que las cenizas comprometan los abastecimientos de agua, que los obstruyan y que provoquen acumulación y desbordamientos», detalló Rueda. Al respecto, indicó que el Gobierno gallego prepara un plan específico para evitar arrastres de tierra e inundaciones en áreas críticas, en especial en la provincia de Ourense, la que está siendo más duramente castigada por las llamas.

«Todo esto», advirtió, «hay que hacerlo colaborando con los concellos y diputaciones, pidiendo ayuda a todos, incluyendo el Gobierno central». Respecto a este, y refiriéndose específicamente al Ejército, Rueda advirtió que se han pedido medios que «no han llegado» o «han tardado en llegar». No la UME (Unidad Militar de Emergencias», que «estuvo desde el primer momento», pero sí apunta que otras medidas del Ejército «tardaron en llegar» y que, «si hubiesen llegado antes, hubiesen sido bastante más útiles».

Rueda insiste en que «se mantenga y refuerce la presencia de medios militares en Galicia para ayudar a las tareas de control de perímetros y de limpieza». «Ahora que la situación está más calmada, pido que sigan llegando los medios solicitados, sobre todo con maquinaria para labores de limpieza y extinción», dijo. El sábado, la ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró que la UME y el Ejército de Tierra seguirán desplegados en territorio gallego el tiempo «que sea necesario» para continuar su lucha contra la oleada de incendios que afecta a la comunidad, sobre todo a Ourense.

Las ayudas, el viernes

El presidente de la Xunta confirmó que los apoyos para los afectados se conocerán este viernes en un Consello extraordinario. «Las ayudas se publicarán de forma inmediata y pondremos los sistemas necesarios para se tramiten de la manera más sencilla para que lleguen lo antes posible», aseguró.

Ese encuentro especial de su gabinete se celebrará en Ourense, donde se sitúan la mayoría de los incendios «más complejos». Con todo, en su visita a Oia advirtió que «nunca hay que bajar la guardia» y que la «demostración» son focos como el que se produjo en el municipio, del que avanzó que «existen indicios de intencionalidad» y que pudo ser controlado evitando «males mayores» gracias a la «rápida» y «eficaz» intervención de los servicios de extinción.

Por otra parte, Rueda llamó a la «responsabilidad y colaboración política». «Espero que la oposición sea constructiva en todo esto. No busquemos más tensión. Lo que Galicia precisa en este momento son propuestas y cooperación para superar esta situación».