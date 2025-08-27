El Gobierno activa las ayudas para los afectados por los incendios: hasta 15.000 euros por vivienda

El Gobierno ha activado ya el mecanismo para indemnizar a los afectados por la virulenta ola de incendios de este mes de agosto. El Consejo de Ministros catalogó este martes como zona catastrófica un total de 22 áreas afectadas por fuegos forestales en Galicia —nueve de ellas en Ourense, otras nueve en Pontevedra, tres en A Coruña y una en Lugo—. Esta declaración da acceso a los damnificados a las ayudas contempladas por ley para este tipo de emergencias.

Así, por destrucción de la vivienda habitual se podrá otorgar una compensación de hasta 15.120 euros, por daños en los enseres domésticos de primera necesidad se dará hasta 2.580 euros y por fallecimiento hasta 18.000 euros.

En todo caso, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que se estudia subir su cuantía, lo que tendría que hacerse a través de un real decreto. «Aunque el episodio de emergencia no ha concluido, es evidente que estamos ante una de las mayores catástrofes medioambientales de los últimos años y que los daños personales en infraestructuras y bienes públicos y privados son elevados», señaló tras el Consejo de Ministros.

Se han incluido como zonas afectadas por emergencia de protección civil —antes llamadas zonas catastróficas— un total de 121 siniestros en 16 comunidades españolas —solo se salva el País Vasco—, de las cuales 114 fueron por incendios registrados desde el 24 de junio y que estuvieron en situación operativa 1 ó 2, es decir, que precisaron de la ayuda del Estado.

Grandes llamas del incendio en Aguasmestas, en Quiroga, Lugo. / Sxenick / EFE

Zonas afectadas en Galicia

En la comunidad gallega se incluyen en este listado los incendios de Salvaterra de Miño, Arbo, A Cañiza, As Neves, Salceda de Caselas, Dozón, Agolada, Vilaboa y Oia, en la provincia de Pontevedra.

En Ourense se contemplan dos fuegos en Vilardevós, otros dos en Maceda, además de los de Verín, Chandrexa de Queixa, Oímbra, A Mezquita y Larouco. En A Coruña son zona catastrófica las áreas afectadas por las llamas en Ponteceso, Camariñas y Toques. Y en Lugo, se incluye el incendio de Carballedo.

Los damnificados por estos incendios tendrán acceso directo a las ayudas contempladas ahora por ley, sin perjuicio de que se suban más adelante. Son hasta 15.120 euros por destrucción total de la primera vivienda. Por daños que afecten a la estructura de la residencia habitual se cubrirá el 50 por ciento del coste, hasta un máximo de 10.320 euros. Por desperfectos que no perjudiquen a la estructura se otorgarán hasta 5.160 euros. Por la pérdida de enseres domésticos de primera necesidad se concederán hasta 2.580 euros.

Por fallecimiento, la indemnización será hasta 18.000 euros y se darán también ayudas a las corporaciones locales para cubrir hasta el 50 por ciento de los gastos que puedan calificarse de emergencia.

Pero además, con la declaración de zona catastrófica, todos los departamentos de Gobierno pueden poner en marcha la maquinaria para dictar las órdenes y las resoluciones oportunas para ayudar a esas zonas afectadas. Así, el Ministerio de Hacienda puede aprobar rebajas fiscales, también puede haber bonificaciones a la Seguridad Social, medidas laborales o apoyo a las pérdidas en el sector agroganadero.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, espera que estas ayudas «cubran todas las casuísticas» y «no tengan tramitaciones farragosas». El Ejecutivo gallego aprobará las suyas el viernes para que se publiquen el sábado. Los técnicos autonómicos preparan un censo con las propiedades afectadas.