Incendios en Ourense: el vertedero de A Rúa sigue ardiendo doce días después

El incendio que se originó en el fuego de Seadur-Larouco continúa activo, mientras el consistorio lamenta la situación de "abandono", en palabras de la regidora, Maria González Albert, quien pide medidas

- El incendio forestal originado en Larouco (Ourense), considerado ya el mayor de todos los declarados en Galicia desde que hay registros, sigue ardiendo sin control y amenaza áreas protegidas de los montes de la sierra de O Courel. EFE/Eliseo Trigo. Sust texto

- El incendio forestal originado en Larouco (Ourense), considerado ya el mayor de todos los declarados en Galicia desde que hay registros, sigue ardiendo sin control y amenaza áreas protegidas de los montes de la sierra de O Courel. EFE/Eliseo Trigo. Sust texto / EFE

EFE

Con la situación más estabilizada en la provincia de Ourense después de los graves incendios registrados en las últimas semanas, el ayuntamiento de A Rúa todavía sigue con preocupación el incendio, que todavía afecta, doce días después, al vertedero municipal de la localidad.

El incendio que se originó en el fuego de Seadur-Larouco continúa activo, mientras el consistorio lamenta la situación de "abandono", en palabras de la regidora, Maria González Albert, quien pide medidas. Casi dos semanas después, este ayuntamiento ha reclamado más medios al Gobierno gallego y a la diputación provincial, tras asegurar que el consistorio "no tiene medios ni recursos" ni tampoco capacidad para atajar el fuego.

En declaraciones a la agencia Efe, la regidora ha denunciado el "total abandono" y la "absoluta negligencia" por parte de la Xunta mientras advierte de que tendrá que ser la lluvia la que apague el fuego. Por otro lado, el consistorio ha hecho un llamamiento a los vecinos, ante la posibilidad de lluvias, sobre las medidas a tomar por la "posible llegada de residuos" a la red de abastecimiento, para evitar daños.

Desde el consistorio, afirman que desde la semana pasada siguen trabajando para adoptar "todas las precauciones posibles" con el fin de evitar la llegada de arrastres de ceniza y otros restos de incendios a las captaciones municipales.

