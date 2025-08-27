La ola de incendios resiste con cuatro activos: situación 2 de emergencia en A Pobra do Brollón

Tras convertir esta ola incendiaria en la peor del siglo en Galicia, las llamas se ceban ahora con Lugo. Galicia mantiene este miércoles cuatro incendios forestales activos, los de Carballeda de Valdeorras y Avión, en la provincia de Ourense, y los de A Fonsagrada y A Pobra do Brollón, en Lugo, este último con la situación 2 de emergencia activada por el riesgo para núcleos de población. El último balance de Medio Rural recoge que el fuego de A Pobra, que se inició el lunes en la parroquia de Abrence, afecta a una superficie de alrededor de 900 hectáreas, 100 más que la cifra divulgada anoche.

En este incendio se ha decretado la situación 2 de emergencia, como medida preventiva, por su proximidad a los núcleos de Golmar, en A Pobra, y de Conceado y San Pedro, en el municipio vecino de Quiroga, aunque no ha habido confinamientos ni evacuaciones.

También en Lugo, se declaró el martes un incendio en A Fonsagrada, parroquia de San Pedro de Río, que ha quemado unas 40 hectáreas. Los otros dos incendios activos están en Ourense, donde este martes se desactivó la situación 2 de emergencia que afectaba a toda la provincia desde el 12 de agosto. Uno es el de Carballeda de Valdeorras-Casaio, que dañó la montaña más alta de Galicia (Pena Trevinca) y ha calcinado 5.000 hectáreas desde que entró en la comunidad procedente de Porto de Sanabria (Zamora). El otro foco activo es el de Avión-Nieva, con 250 hectáreas quemadas.

Siguen estabilizados los de Larouco, el más grande de la historia de Galicia con 30.000 hectáreas arrasadas; Chandrexa de Queixa y Vilariño (19.000 ha), Oímbra y Xinzo de Limia (17.000 ha); A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha); y Carballeda de Avia y Beade (4.000 ha), todos en Ourense.

En situación de controlados se encuentran los de Vilardevós-Vilar de Cervos (900 ha), Maceda (3.500 ha) y Montederramo-Paredes (120 ha), en Ourense, y el de Carballedo-A Cova (100 ha), en Lugo.

Un bombero trabaja para la extinción del incendio, a 25 de agosto de 2025, en A Pobra de Brollón, Lugo, Galicia (España). / Carlos Castro / Europa Press

Los Reyes visitan Ourense

Los Reyes visitarán este jueves diversas zonas afectadas en Galicia por los incendios forestales en los municipios ourensanos de Verín, Cualedro y Monterrei y se reunirán con alcaldes y otras autoridades, así como ganaderos a vecinos. Según informan fuentes de la Casa Real, Felipe VI y doña Letizia llegarán al mediodía a al Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV, en Verín para visitar la sala de control de los incendios y saludar a alcaldes de localidades afectadas por el fuego en la provincia de Ourense.

Allí también saludarán, en una visita que durará en torno a una hora, a representantes de los distintos equipos que desarrollaron su labor ante esta situación de emergencia. Después se desplazarán a Cualedro, donde estarán en una explotación ganadera y mantendrán un encuentro con propietarios afectados.

Ya hacia las dos de la tarde, visitarán la parroquia de Medeiros, en Monterrei, para reunirse en un colegio público con una representación de vecinos afectados por los incendios, con los que tienen previsto estar alrededor de una hora.

La visita a Galicia forma parte del recorrido que sus majestades están haciendo estos días por las zonas más afectadas por la oleada de incendios en España de este verano, que este miércoles les lleva a Castilla y León y el viernes a Extremadura.

Grandes llamas del incendio en Aguasmestas, en Quiroga, Lugo. / Sxenick / EFE

La Xunta justifica convocar plazas de bombero en agosto para "dar tiempo" a los aspirantes

Mientras, la Xunta ha justificado la convocatoria ayer miércoles, en pleno agosto y en medio de la oleada de incendios, de 327 plazas de bomberos forestales para "darle tiempo" a los aspirantes a preparar los exámenes tras la campaña contraincendios de este año, ya que las pruebas serán en febrero. Según ha explicado la Consellería de Facenda a la agencia EFE, la convocatoria de estos procesos selectivos se modificó, de acuerdo con la Consellería de Medio Rural, ya que inicialmente estaba prevista para el mes de junio con los exámenes en diciembre.

Sin embargo, los sindicatos mayoritarios en el Servizo de Prevención de Incendios Forestais (SPIF), CC.OO y CSIF, han reprochado tanto el fondo como la forma de esta convocatoria, correspondiente a la oferta pública de empleo de 2023, y cuya publicación para esta fecha ya les había anunciado el Gobierno gallego en el mes de julio. Pero consideran que tras iniciarse la oleada de fuegos "lo lógico" hubiese sido retrasarla, precisamente para no "primar a los opositores de la calle" sobre los bomberos en activo "que están jugándose la piel todos los días", ya que el plazo para presentar las solicitudes será de veinte días hábiles, cuando aún no está finalizada la campaña contraincendios.