Seis heridos, tres de ellos graves, en un atropello múltiple en A Coruña

Un atropello múltiple en A Coruña ha dejado, según fuentes del Concello, seis heridos que han tenido que ser trasladados al hospital esta mañana en la calle Juana de Vega a la altura de la plaza de Mina, en el cruce con la calle Compostela y los Jardines de Méndez Núñez. El accidente ha ocurrido alrededor de las 12.20 horas. De los seis lesionados, ninguno está en estado crítico, pero en su mayoría han sido trasladados al Chuac en las varias ambulancias que acudieron al lugar del incidente. La persona que conducía el coche era un hombre de mediana edad que, según testigos, hablaba como si tuviese algún tipo de delirio, y, si bien no hay confirmación oficial y habrá que tener el resultado de la evaluación médica, fuentes conocedoras de la emergencia apuntan a que el hombre parecía tener algún problema mental. Fuentes municipales confirman que el conductor ha sido detenido por la Policía Local y que "hay diligencias abiertas".

RAC

La Policía Local ha confirmado que el turismo arrolló a los peatones cuando cruzaban de forma correcta, con el semáforo en verde para los viandantes, y la primera investigación apunta a que el hombre tenía el vehículo estacionado cerca del paso de cebra y aceleró con la gente cruzando. Se trasladaron al Chuac seis personas, cinco al servicio de Urgencias y la sexta, una niña menor de edad, al Materno Infantil. Las víctimas tienen entre 75 y 4 años.

Tres de los adultos, dos mujeres y un hombre, se encuentran en estado grave con diversas lesiones. Los otros dos adultos, hombre y mujer, tienen ambos pronóstico leve.

Testigos del accidente: "Casi me coge"

El atropello múltiple que dejó al menos cuatro heridos este mediodía en la calle Juana de Vega a la altura del cruce con la calle Compostela y los Jardines de Méndez Núñez, fue presenciado por múltiples personas, que vieron cómo el autor, un hombre que conducía un coche, atravesaba la multitud que cruzaba el paso de cebra con el semáforo en verde. “Casi me coge”, señalaba un testigo que estaba en el lugar, que afirma que el autor del atropello tenía el coche parado y aceleró, pasando entre la gente. Otras personas señalan que no estaba parado sino que venía conduciendo por Juana de Vega, pero varios de los presentes coinciden en que parece que aumentó la velocidad al llegar al cruce, y una mujer que estaba en la puerta de una tienda cercana indica que, aunque no vio al coche llegar, “escuché un ruido como si aceleraba, miré y vi los cuerpos volando”.