Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Seis heridos, tres de ellos graves, en un atropello múltiple en A Coruña

Ha ocurrido pasadas las doce del mediodía en un paso de peatones de la calle Juana de Vega a la altura de la plaza de Mina

El conductor del vehículo ha sido detenido por la Policía Local

Al menos seis heridos en un atropello múltiple en un paso de peatones en A Coruña

Al menos seis heridos en un atropello múltiple en un paso de peatones en A Coruña

Ver galería

Varias ambulancias en el cruce donde tuvo lugar el atropello múltiple / Moncho Fuentes / EFE

Enrique Carballo

Un atropello múltiple en A Coruña ha dejado, según fuentes del Concello, seis heridos que han tenido que ser trasladados al hospital esta mañana en la calle Juana de Vega a la altura de la plaza de Mina, en el cruce con la calle Compostela y los Jardines de Méndez Núñez. El accidente ha ocurrido alrededor de las 12.20 horas. De los seis lesionados, ninguno está en estado crítico, pero en su mayoría han sido trasladados al Chuac en las varias ambulancias que acudieron al lugar del incidente. La persona que conducía el coche era un hombre de mediana edad que, según testigos, hablaba como si tuviese algún tipo de delirio, y, si bien no hay confirmación oficial y habrá que tener el resultado de la evaluación médica, fuentes conocedoras de la emergencia apuntan a que el hombre parecía tener algún problema mental. Fuentes municipales confirman que el conductor ha sido detenido por la Policía Local y que "hay diligencias abiertas".

Seis heridos en un atropello múltiple en A Coruña

Seis heridos en un atropello múltiple en A Coruña

RAC

La Policía Local ha confirmado que el turismo arrolló a los peatones cuando cruzaban de forma correcta, con el semáforo en verde para los viandantes, y la primera investigación apunta a que el hombre tenía el vehículo estacionado cerca del paso de cebra y aceleró con la gente cruzando. Se trasladaron al Chuac seis personas, cinco al servicio de Urgencias y la sexta, una niña menor de edad, al Materno Infantil. Las víctimas tienen entre 75 y 4 años.

Tres de los adultos, dos mujeres y un hombre, se encuentran en estado grave con diversas lesiones. Los otros dos adultos, hombre y mujer, tienen ambos pronóstico leve.

Testigos del accidente: "Casi me coge"

El atropello múltiple que dejó al menos cuatro heridos este mediodía en la calle Juana de Vega a la altura del cruce con la calle Compostela y los Jardines de Méndez Núñez, fue presenciado por múltiples personas, que vieron cómo el autor, un hombre que conducía un coche, atravesaba la multitud que cruzaba el paso de cebra con el semáforo en verde. “Casi me coge”, señalaba un testigo que estaba en el lugar, que afirma que el autor del atropello tenía el coche parado y aceleró, pasando entre la gente. Otras personas señalan que no estaba parado sino que venía conduciendo por Juana de Vega, pero varios de los presentes coinciden en que parece que aumentó la velocidad al llegar al cruce, y una mujer que estaba en la puerta de una tienda cercana indica que, aunque no vio al coche llegar, “escuché un ruido como si aceleraba, miré y vi los cuerpos volando”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Dos playas gallegas se cuelan entre las 'favoritas' de The Times (y no son ni Rodas ni Las Catedrales)
  2. Así es la fiesta de Galicia que se detiene para dejar pasar al tren
  3. El pequeño pueblo marinero gallego en el que veranean Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz: a 40 minutos de Santiago
  4. Un centro comercial gallego se convertirá en plató de Master Chef este septiembre
  5. Chandrexa, Monterrei... concellos ourensanos mueven ficha y piden al Gobierno ser declarados «zona catastrófica»
  6. Una ciudad gallega será este fin de semana el epicentro del universo Nintendo
  7. Muere un policía local de Monforte durante una persecución a un conductor ebrio
  8. La Xunta retira bomberos provinciales de los incendios de Ourense y los pide para 'liquidar perímetros

Mejoría en Lugo: estabilizan el fuego de A Fonsagrada y desactivan la situación 2 en A Pobra

Mejoría en Lugo: estabilizan el fuego de A Fonsagrada y desactivan la situación 2 en A Pobra

El atropello de Juana de Vega se investiga como "intencionado": el coche estaba parado y aceleró cuando cruzaban los peatones

El atropello de Juana de Vega se investiga como "intencionado": el coche estaba parado y aceleró cuando cruzaban los peatones

Seis heridos, tres de ellos graves, en un atropello múltiple en A Coruña

Seis heridos, tres de ellos graves, en un atropello múltiple en A Coruña

El Gobierno activa las ayudas para los afectados por los incendios: hasta 15.000 euros por vivienda

El Gobierno activa las ayudas para los afectados por los incendios: hasta 15.000 euros por vivienda

"La gente de Mali está salvando el pueblo": inmigrantes africanos contra el fuego en A Gudiña

"La gente de Mali está salvando el pueblo": inmigrantes africanos contra el fuego en A Gudiña

Este pueblo a media hora de Santiago busca vecinos: ofrece trabajo y tiene las viviendas más baratas de la provincia

Este pueblo a media hora de Santiago busca vecinos: ofrece trabajo y tiene las viviendas más baratas de la provincia

Las llamas se ceban ahora con Lugo y convierten esta ola incendiaria en la peor del siglo

Las llamas se ceban ahora con Lugo y convierten esta ola incendiaria en la peor del siglo

Regenerar: un mínimo de 2.500 euros por hectárea

Regenerar: un mínimo de 2.500 euros por hectárea
Tracking Pixel Contents