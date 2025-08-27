Al menos seis heridos en un atropello múltiple en A Coruña

Un atropello múltiple en A Coruña deja al menos seis heridos esta mañana en la calle Juana de Vega a la altura del cruce con la calle Compostela y los Jardines de Méndez Núñez. El accidente ha ocurrido alrededor de las 12.20 horas. Ninguno de los heridos se encuentra en estado crítico, pero la mayoría han sido trasladados al CHUAC en las varias ambulancias que acudieron al lugar. La persona que conducía el coche era un hombre de mediana edad que, según testigos, hablaba como si tuviese algún tipo de delirio. Si bien no hay confirmación oficial y habrá que tener el resultado de la evaluación médica, fuentes conocedoras de la emergencia apuntan a que el hombre parecía tener algún problema mental. Fuentes municipales confirman que fue detenido por la Policía Local y que "hay diligencias abiertas".

Según relatan testigos del atropello, un vehículo ha arrollado a varias personas cuando cruzaban la calzada de la calle Juana de Vega. La Policía Local ha confirmado que el turismo arrolló a los peatones cuando cruzaban de forma correcta, con el semáforo en verde para los viandantes.

El coche procedía de plaza de Pontevedra y circulaba en sentido Cantones. Varias personas relatan que el vehículo aumentó la velocidad, atropelló a varias personas y después paró. Testigos cuentan también que varias personas retuvieron al conductor hasta que llegó la policía.

Ambulancias y policías en el lugar del atropello múltiple registrado en A Coruña, en el cruce de Juana de Vega con los Jardines de Méndez Núñez. / LOC

Testigos del accidente: "Casi me coge"

El atropello múltiple que dejó al menos cuatro heridos este mediodía en la calle Juana de Vega a la altura del cruce con la calle Compostela y los Jardines de Méndez Núñez, fue presenciado por múltiples personas, que vieron cómo el autor, un hombre que conducía un coche, atravesaba la multitud que cruzaba el paso de cebra con el semáforo en verde. “Casi me coge”, señalaba un testigo que estaba en el lugar, que afirma que el autor del atropello tenía el coche parado y aceleró, pasando entre la gente.

Otras personas señalan que no estaba parado, sino que venía conduciendo por Juana de Vega, pero varios de los presentes coinciden en que parece que aumentó la velocidad al llegar al cruce, y una mujer que estaba en la puerta de una tienda cercana indica que, aunque no vio al coche llegar, “escuché un ruido como si aceleraba, miré y vi los cuerpos volando”.