Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Con quién viajarías en BlaBlaCar? Estas son las cinco personalidades más elegidas por los gallegos

La plataforma de viajes compartidos ha preguntado a sus usuarios a qué famosos elegirían si tuvieran la oportunidad de compartir coche

El logo de Blablacar, en teléfono móvil.

El logo de Blablacar, en teléfono móvil. / Shutterstock

Lucía Martínez

Lucía Martínez

¿Con quién viajarías en BlaBlaCar? Esta es la premisa de la encuesta anual en la que BlaBlaCar, la plataforma de viajes compartidos líder en el mundo, ha preguntado a sus usuarios a qué famosos elegirían si tuvieran la oportunidad de compartir coche.

En el caso de Galicia, la opción favorita de los gallegos es el actor Mario Casas, con un 36% de los votos.

Lo siguen de cerca la medallista olímpica Ana Peleteiro, que recientemente ha abierto una cafetería de especialidad en su Ribeira natal, con el 27% de los encuestados.

El top 3 lo cierra la empresaria Marta Ortega, con un 23%. Dentro de este ránking se encuentran también la periodista y presentadora Julia Otero y el actor Martiño Rivas, empatados en cuarta posición con un 18,7%.

Paralelamente, y según explican desde BlaBlaCar en un comunicado, dentro del mundo político, la más votada por los gallegos para compartir coche es Yolanda Díaz, con un 18%, siendo la política gallega favorita.

Completan el top 3 el Alcalde de Vigo, Abel Caballero (17%) y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (11%).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Dos playas gallegas se cuelan entre las 'favoritas' de The Times (y no son ni Rodas ni Las Catedrales)
  2. Así es la fiesta de Galicia que se detiene para dejar pasar al tren
  3. El pequeño pueblo marinero gallego en el que veranean Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz: a 40 minutos de Santiago
  4. Un centro comercial gallego se convertirá en plató de Master Chef este septiembre
  5. Chandrexa, Monterrei... concellos ourensanos mueven ficha y piden al Gobierno ser declarados «zona catastrófica»
  6. Una ciudad gallega será este fin de semana el epicentro del universo Nintendo
  7. Muere un policía local de Monforte durante una persecución a un conductor ebrio
  8. La Xunta retira bomberos provinciales de los incendios de Ourense y los pide para 'liquidar perímetros

Incendios en Ourense: el vertedero de A Rúa sigue ardiendo doce días después

Incendios en Ourense: el vertedero de A Rúa sigue ardiendo doce días después

¿Con quién viajarías en BlaBlaCar? Estas son las cinco personalidades más elegidas por los gallegos

¿Con quién viajarías en BlaBlaCar? Estas son las cinco personalidades más elegidas por los gallegos

La Xunta cumplirá la ley sobre acogida de menores migrantes pero asegura que está "sobrepasada"

La Xunta cumplirá la ley sobre acogida de menores migrantes pero asegura que está "sobrepasada"

Mejoría en Lugo: estabilizan el fuego de A Fonsagrada y desactivan la situación 2 en A Pobra

Mejoría en Lugo: estabilizan el fuego de A Fonsagrada y desactivan la situación 2 en A Pobra

El atropello de Juana de Vega se investiga como "intencionado": el coche estaba parado y aceleró cuando cruzaban los peatones

El atropello de Juana de Vega se investiga como "intencionado": el coche estaba parado y aceleró cuando cruzaban los peatones

Seis heridos, tres de ellos graves, en un atropello múltiple en A Coruña

Seis heridos, tres de ellos graves, en un atropello múltiple en A Coruña

El Gobierno activa las ayudas para los afectados por los incendios: hasta 15.000 euros por vivienda

El Gobierno activa las ayudas para los afectados por los incendios: hasta 15.000 euros por vivienda

"La gente de Mali está salvando el pueblo": inmigrantes africanos contra el fuego en A Gudiña

"La gente de Mali está salvando el pueblo": inmigrantes africanos contra el fuego en A Gudiña
Tracking Pixel Contents