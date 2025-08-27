La Xunta cumplirá la ley sobre acogida de menores migrantes pero asegura que está "sobrepasada"

Después de que Política Social reiterase el martes que Galicia no puede acoger más menores migrantes, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que la comunidad cumplirá la ley sobre la derivación de menores no acompañados desde territorios muy tensionados a otras autonomías, aunque ha insistido en que Galicia está "sobrepasada" y "no tiene capacidad".

"El Gobierno sabrá lo que está haciendo, nosotros no tenemos capacidad para esa absorción. Por supuesto que cumpliremos la ley y sabemos cuáles son nuestras obligaciones legales, pero el Gobierno nos lleva a un cumplimiento imposible", ha advertido este miércoles, en declaraciones durante una visita a Folgoso do Courel (Lugo).

Rueda ha reiterado que Galicia "tiene sus recursos para acoger menores ahora mismo sobrepasados" y ha criticado que el Gobierno haya decidido hacer los criterios para el reparto "a las bravas", solo "consigo mismo", y Cataluña y País que "no van a recibir prácticamente ningún menor".

Este miércoles, el Gobierno apuntó a la intervención policial si alguna autonomía rechaza la acogida de menores migrantes. "Yo creo que ninguna se va a oponer, (pero) si alguna lo hiciese, lógicamente tendrían que intervenir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", declaró el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ante los avisos que han lanzado ya algunas comunidades de gobiernos presididos por el Partido Popular de no acoger a los menores migrantes que partirán de Canarias y Ceuta como alivio de la presión que sufren esos dos enclaves.

Este jueves entra en vigor el último decreto aprobado por el Gobierno, que fija la capacidad de acogida de cada autonomía y supone el arranque de la solidaridad obligatoria que exigió Canarias y por la que en el plazo de un año se derivará a unos 3.000 adolescentes y niños procedentes de las zonas más tensionadas a otras regiones. El Gobierno central ha cifrado la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida en una ratio de 32,6 plazas para menores migrantes por cada 100.000 habitantes.

Según este plan de reparto, Galicia debería contar con 886 plazas disponibles en su red de protección de la infancia. Andalucía (2.827 plazas), Cataluña (2.650) y Madrid (2.325) se sitúan como las comunidades con mayor capacidad de acogida. Los cáculos del Ministerio de Juventud e Infancia, realizados en julio, antes de la probación del decreto, fijaban en 317 la cifra de menores migrantes que acogerá Galicia.

"El reparto no tiene en cuenta ningún otro factor"

A juicio de la Xunta, esta fórmula no es adecuada en tanto que «se limita a fijar la capacidad común de acogida según el peso de población» pero establece el reparto «sin tener en cuenta ningún otro factor». Reprochan, además, que el Gobierno central aún no aprobó con las comunidades «ningún reparto de menores migrantes y tampoco una financiación asociada».

Rueda ha lamentado que esta regulación no se haya hecho "dialogando, planificando y aportando recursos", lo que considera una muestra de que "es una negociación en gran parte política por los intereses del Gobierno central" que asigna a Galicia una cifra de menores "absolutamente por encima de la capacidad" de la que dispone para atenderlos.