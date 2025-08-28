El autor del atropello masivo en A Coruña, investigado por seis delitos de tentativa de homicidio
El conductor continúa ingresado en la unidad de psiquiatría del Hospital Marítimo de Oza, hasta donde se desplazó la comitiva judicial
RAC
El autor del atropello múltiple que se produjo este miércoles en la plaza de Mina en A Coruña está siendo investigado por seis delitos de tentativa de homicidio, según explican fuentes judiciales. El conductor continúa ingresado la unidad de psiquiatría del Hospital Marítimo de Oza, hasta donde se desplazó la comitiva judicial este jueves.
Durante la jornada, se le realizó la exploración judicial del procedimiento civil, aunque no pudo declarar como investigado. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña, en funciones de guardia, accedió a la solicitud de internamiento involuntario. El alta del conductor será comunicada tanto a la Policía como al juzgado para poder prestar declaración.
Cuatro de las seis víctimas del atropello de este miércoles continúan hospitalizadas un día después. De acuerdo con fuentes del Chuac, a mediodía de este jueves han recibido el alta dos de los heridos, una niña de cuatro años y un hombre adulto, pero otro hombre permanece en la UCI y tres mujeres están ingresadas en el servicio de Traumatología. El conductor, un vecino de A Coruña nacido en 1974, arrancó y aceleró cuando la gente estaba cruzando la vía con el semáforo en verde, según fuentes municipales.
- Así es la fiesta de Galicia que se detiene para dejar pasar al tren
- El pequeño pueblo marinero gallego en el que veranean Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz: a 40 minutos de Santiago
- Dos playas gallegas se cuelan entre las 'favoritas' de The Times (y no son ni Rodas ni Las Catedrales)
- El atropello de A Coruña se investiga como 'intencionado': el coche estaba parado y aceleró cuando cruzaban los peatones
- Un centro comercial gallego se convertirá en plató de Master Chef este septiembre
- Chandrexa, Monterrei... concellos ourensanos mueven ficha y piden al Gobierno ser declarados «zona catastrófica»
- Una ciudad gallega será este fin de semana el epicentro del universo Nintendo
- Muere un policía local de Monforte durante una persecución a un conductor ebrio