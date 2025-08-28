Aviso de la Xunta al Gobierno: Galicia no aceptará "imposiciones ni amenazas" con los menores migrantes

Contundente mensaje al Gobierno de España de la conselleira de Política Social e Igualdade. Fabiola García ha advertido que Galicia "no aceptará imposiciones, ni amenazas ni insultos" en relación al traslado de menores migrantes no acompañados a la Península. Durante una visita al Centro Infanto Juvenil Príncipe Felipe, en Pontevedra, la conselleira ha denunciado la "falta de diálogo, planificación y financiación" por parte del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, de quien ha lamentado que "prefiera la intimidación al consenso" en una cuestión tan sensible como el cuidado de menores en situación de vulnerabilidad.

Las declaraciones de la conselleira se producen 24 horas después de que el Gobierno apuntase a la intervención policial si alguna autonomía rechaza la acogida de menores migrantes. "Yo creo que ninguna se va a oponer, (pero) si alguna lo hiciese, lógicamente tendrían que intervenir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", declaró el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ante los avisos que han lanzado ya algunas comunidades de gobiernos presididos por el Partido Popular de no acoger a los menores migrantes que partirán de Canarias y Ceuta como alivio de la presión que sufren esos dos enclaves.

Fabiola García ha censurado que, a día de hoy, ninguna comunidad autónoma sabe cuántos menores se van a trasladar, cuándo se hará ni cuáles son sus necesidades educativas, sanitarias o sociales. Este jueves entró en vigor el último decreto aprobado por el Gobierno, que fija la capacidad de acogida de cada autonomía y supone el arranque de la solidaridad obligatoria que exigió Canarias y por la que en el plazo de un año se derivará a unos 3.000 adolescentes y niños procedentes de las zonas más tensionadas a otras regiones. El Ejecutivo central ha cifrado la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida en una ratio de 32,6 plazas para menores migrantes por cada 100.000 habitantes.

Según este plan de reparto, Galicia debería contar con 886 plazas disponibles en su red de protección de la infancia. Andalucía (2.827 plazas), Cataluña (2.650) y Madrid (2.325) se sitúan como las comunidades con mayor capacidad de acogida. Los cálculos del Ministerio de Juventud e Infancia, realizados en julio, antes de la probación del decreto, fijaban en 317 la cifra de menores migrantes que acogerá Galicia.

"El Gobierno quiere crear guetos"

Fabiola García también ha declarado que el Gobierno central ha negociado esta medida "con sus socios", pero "en contra de la mayoría de comunidades autónomas", y ha rechazado que estas tengan que asumir en solitario los costes de la acogida. En este sentido, ha alertado de que la red de protección de Galicia "está al máximo de su capacidad" y ha vuelto a acusar al Ejecutivo central de querer "crear guetos" con su gestión unilateral.

Según ha recordado, tanto comunidades gobernadas "por el PP como por el PSOE" han recurrido ante el Tribunal Constitucional por considerar "totalmente inaceptable" la actuación del Gobierno en este ámbito. En ese sentido, también ha rechazado las "amenazas" del ministro Torres de hacer actuar a las fuerzas policiales, y ha constatado que el Gobierno "es muy bravo con algunas comunidades y muy bajo con otras, como País Vasco o Cataluña".

La conselleira ha subrayado que Galicia es una Comunidad "solidaria" y "acogedora", pero su sistema de protección tiene actualmente una "sobreocupación del 108%". "El Gobierno sabe muy bien que Galicia no tiene en estos momentos capacidad de acogimiento y capacidad residencial", ha reafirmado sobre los planes de enviar a 317 jóvenes a la comunidad.