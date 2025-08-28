Dos detenidos en Galicia tras caer una red nacional que distribuía miles de archivos de pornografía infantil con «graves» agresiones a menores

Un lucense y un pontevedrés han sido detenidos en una macrooperación policial por posesión y distribución de material de explotación sexual infantil. Según ha informado la Policía en un comunicado, en los registros se han intervenido miles de archivos de imágenes y vídeos conteniendo «graves» agresiones sexuales a menores de edad, y demás prácticas degradantes y vejatorias para las víctimas.

Entre los 16 detenidos, destacan un profesor de secundaria de Barcelona, dos vecinos de Cáceres y uno de Lugo, que han entrado en prisión provisional por la «gravedad y crudeza» de los vídeos de menores que compartían. Del toral de investigados, se identificaron a 21 personas en España, de las que cinco todavía no han sido detenidas.

Otro de los detenidos que destacan los agentes es un habitante de Girona, responsable de la distribución de más de 85.000 archivos, que observaba y fotografiaba desde su domicilio a menores mientras estaban en el patio del colegio, y en cuyo registro se localizaron unos prismáticos.

Una macrooperación a nivel internacional

El reconocimiento de los delincuentes se ha llevado a cabo con la colaboración policial internacional, especialmente con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos. Mediante la colaboración de ambos cuerpos, se ha logrado detener a 16 de los investigados: dos en Galicia, uno en Pontevedra, otro en Lugo; dos en Girona, al igual que en Asturias, en Gipuzkoa, y en Las Palmas; y uno en Barcelona, en Cáceres, en Castellón, en Madrid, en Valencia y en Cantabria.

La investigación se inició cuando agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional tuvieron conocimiento de la existencia de personas intercambiando material ilícito a través de redes "Peer To Peer" (P2P). Este tipo de redes permiten poner en contacto a usuarios de cualquier parte del mundo y compartir casi cualquier tipo de archivo, entre los que se incluyen vídeos, imágenes, música, programas o documentos.

La Policía Nacional tiene habilitado el correo electrónico 'denuncias.pornografia.infantil@policia.es' para que cualquier ciudadano que tenga información sobre la existencia de la difusión, tenencia y almacenamiento de pornografía infantil pueda comunicarlo de manera totalmente anónima y confidencial.