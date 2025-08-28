Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El fuerte oleaje arrastra a dos personas en la pasarela de las Islas Cíes: "Que falta de sentidiño"

Ambos fueron rescatados por los socorristas y presentaban pequeñas contusiones

Daniel Rodríguez

Lucía Martínez

Lucía Martínez

Apenas treinta segundos. Esto es lo que dura el vídeo que se ha vuelto viral en las últimas horas y que muestra una nueva imprudencia en el mar.

En él aparecen, bajo la atenta mirada de varios testigos, dos personas cruzando la pasarela que comunica las islas do Faro y la de Monteagudo de las Cíes, las cuales acaban siendo arrastradas por el fuerte oleaje y desaparecen durante unos instantes.

Es necesario destacar que la pasarela que están cruzando se cierra cuando hay mareas vivas, un cierre que siempre se señaliza con un cartel informativo, del cual ambos parece que hicieron caso omiso.

Según ha podido saber FARO DE VIGO, medio perteneciente a Prensa Ibérica al igual que EL CORREO GALLEGO, el primero de ellos es un miembro de Protección Civil, mientras que el segundo era un turista que tenía que llegar al barco para poder volver de vuelta a Vigo.

A diferencia de lo ocurrido a principios de esta semana en la playa de Lires, en donde una mujer falleció al ser arrastrada por el mar, esta situación se quedó afortunadamente solo en un susto. Ambos fueron rescatados por los socorristas y presentaban pequeños raspaduras y contusiones.

Aun así, este no deja de ser un ejemplo más de comportamientos imprudentes que cada vez tienen lugar con más frecuencia en las costas gallegas.

"Se llama selección natural"

El vídeo, compartido a través de redes sociales acumula más de un millón de reproducciones y cientos de comentarios y reacciones.

Desde algunos que critican este comportamiento imprudente, a los que aluden irónicamente a la selección natural de Darwin o bromean al respecto.

"Que falta de sentidiño", "Se llama selección natural" o "Luego lloramos" son solo algunos de ellos.

Sea como sea, y a pesar de haberse quedado en un pequeño susto, el vídeo es un claro ejemplo de que con el mar no se juega.

