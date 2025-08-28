La llegada de lluvias da un respiro al monte ourensano en su peor verano

La previsión de lluvias durante los próximos días acompañada de la bajada de las temperaturas llega a Ourense como la mejor aliada del operativo de extinción que desde que se desencadenó la actual ola de incendios, el pasado 8 de agosto, no ha tenido ni una sola jornada de descanso. De hecho, de la docena de fuegos que se declararon durante las pasadas semanas, algunos de ellos casi de manera simultánea, todavía queda un foco activo en Avión.

Las lluvias podrían ser la solución definitiva tras varios días en los que la situación se ha ido calmando. Este miércoles, los medios de extinción consiguieron estabilizar el incendio de Carballeda de Valdeorras, que comenzó en Casaio el pasado lunes 18 y devoró 5.000 hectáreas. Ya solo queda activo el fuego de Avión, que se declaró el pasado domingo en la parroquia de Nieva, y por el momento arroja una balance de 250 hectáreas quemadas.

Además, siguen estabilizados Chandrexa de Queixa-Vilariño de Conso (19.000 hectáreas); Larouco-Seadur, que arrasó 30.000 hectáreas y se ha convertido en el incendio más grande de Galicia desde que hay registros; Oímbra-Xinzo de Limia (17.000); A Mezquita (10.000), y Carballeda de Avia (4.000).

Vecinos se enfrentaron con sus medios al incendio de Cualedro. / Brais Lorenzo (EFE)

Asimismo, permanecen controlados los fuegos de Vilardevós (900 hectáreas), Montederramo (120), Maceda (3.500) y dos focos en Riós que suman 140 hectáreas de superficie arrasada.

El balance de más de dos semanas de llamas y destrucción es de 90.000 hectáreas forestales calcinadas y viviendas y negocios afectados.

Visita de los reyes de España

Este es el paisaje que se encontrarán este jueves los reyes Felipe VI y Letizia en la visita oficial que realizarán a diferentes puntos de la provincia, la más castigada de Galicia por esta emergencia. El objetivo de este recorrido es conocer de primera mano la magnitud de los daños, escuchar las demandas de los vecinos y trasladar un mensaje de apoyo y solidaridad.

La jornada comenzará a las 12.00 horas en el Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV, en Verín, donde Felipe VI y Letizia se reunirán con los alcaldes de los municipios más afectados. Sus majestades estarán acompañados por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira de Medio Rural, María José Gómez; el el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y el presidente de la Diputación Provincial, Luis Menor.

Posteriormente, la comitiva se trasladará a Cualedro, donde visitarán una explotación ganadera y tendrán un encuentro con propietarios y trabajadores del sector primario afectados por esta catástrofe.

La visita concluirá en la parroquia de Medeiros, en Monterrei, donde Felipe VI y Letizia tendrán la oportunidad de conversar con vecinos afectados por los incendios en un espacio habilitado en el colegio público.

Este desplazamiento forma parte de un viaje más amplio que los Reyes realizan por Castilla y León y Extremadura, con la intención de acompañar a las comunidades damnificadas, reconocer el esfuerzo de los equipos de emergencia y mostrar gratitud a quienes participaron en la lucha contra el fuego y en la protección de la población.

La Fundación Reina Sofía activará un fondo de ayuda

Por su parte, la reina Sofía tuvo como iniciativa, a través de la Fundación Reina Sofía, activar un fondo de emergencia para contribuir a la recuperación medioambiental y social tras los incendios forestales registrados recientemente en distintas zonas de España. Dotado inicialmente con 50.000 euros, este fondo se destinará principalmente a labores de reforestación en la provincia de Ourense, en una primera acción.

Las principales tareas a las que llegará la ayuda son la reforestación, atención a la fauna afectada y otras acciones de recuperación ecológica, con especial atención a aquellos daños que habitualmente no están cubiertos por seguros ni por los fondos de emergencia de las administraciones públicas.

Oficinas para los afectados

Por otro lado, la Xunta establecerá 16 oficinas en distintos municipios de Galicia para ayudar a los afectados a tramitar las ayudas que se aprobarán en el Consello extraordinario que el gobierno gallego celebrará mañana en Ourense, para que puedan empezar a solicitarse ya el sábado.

Diez de esas oficinas estarán en la provincia de Ourense, concretamente en Verín, A Gudiña, Xinzo de Limia, Maceda, O Barco de Valdeorras, Viana do Bolo, A Rúa, Pobra de Trives, Ribadavia, Chandrexa de Queixa y Vilamartín de Valdeorras.