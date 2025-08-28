Cuando la violencia machista «puede extenderse a los hijos»: más de 75 menores están en riesgo en Galicia

José Bretón asesinó en 2011 a sus hijos Ruth y José con el objetivo de vengarse de su mujer, tal y como quedó probado en sede judicial. Fue un caso de violencia vicaria pero en aquel momento nadie hablaba de este concepto ni estaba recogido en la jurisdicción. Hubo que esperar hasta 2015 para que el término fuese introducido en la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.. Más recientemente, desde marzo del 2019, dentro del sistema Viogén se comenzaron a registrar y valorar los menores en situación de riesgo debido a la violencia de género sufrida por sus progenitoras.

Así las cosas, según la última actualización del sistema de seguimiento integral que maneja el Ministerio del Interior correspondiente al pasado mes de julio, en Galicia hay hasta 76 menores que conviven con mujeres víctimas de violencia de género —43 en la provincia de A Coruña, 23 en la de Pontevedra, 6 en Ourense y 4 en Lugo— . Casi ocho decenas de casos activos en los que, según la terminología empleada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, «se detecta una especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia los menores a su cargo».

Diferentes niveles de riesgo

La mera detección de un menor en situación de riesgo por la violencia de género sufrida por su madre hace que el sistema Viogén genere una diligencia automatizada para informar a las autoridades competentes. Entre ellas al sistema judicial a quien insta a realizar una evaluación experta adicional en el ámbito forense para determinar el alcance del daño y establecer las medidas de protección necesarias para el menor.

Si bien, el peligro no es el mismo en todos los casos, tanto para los menores como para sus madres, y tampoco las medidas de protección que establece el Ministerio del Interior. La mayoría de los casos monitorizados por el sistema Viogén en los que hay menores en una situación de amenaza, conlleva un nivel de riesgo medio. Así es en 70 de los casos. Esto implica que, en caso de ser preciso, se puede trasladar a la madre y los menores a un centro de acogida. La Policía realiza un control ocasional en el domicilio, en el trabajo de la madre y en el centro escolar de los menores. En cuanto al agresor, se insta a la Fiscalía a su seguimiento obligatorio mediante un dispositivo telemático de control y se comprobará periódicamente que cumple con las medidas judiciales que le fueron impuestas.

Los seis menores restantes se encuentran en un nivel de riesgo alto. En este caso las precauciones se incrementan, los controles policiales en el domicilio, el trabajo de la madre y el centro escolar de los menores aumentan su frecuencia. Las autoridades establecen contactos con personas del entorno de la mujer y los menores con el objetivo de obtener información y mantenerlos sobre aviso. En caso de que el agresor no esté localizado, se insiste a la víctima para que se traslade junto con los menores al domicilio de un familiar o a un centro de acogida que permita una mejor protección. Además, la Policía realiza controles aleatorios de los movimientos del agresor y contactos esporádicos con las personas que frecuenta.

Independientemente del nivel de riesgo y las medidas obligadas que van asociadas a él, los agentes encargados de valorar el caso pueden implementar otras medidas a mayores si lo ven necesario.

Según los datos del Ministerio de Igualdad, desde 2015 cuando este término fue introducido en la ley, hasta tres menores fallecieron víctimas de la violencia vicaria: las dos menores, de 9 y 4 años, asesinadas por su padre en Moraña (Pontevedra) en 2015 y el niño de 11 años que su progenitor mató durante una visita en 2017 en el concello coruñés de Oza-Cesuras.