Festa da Anguía de Valga
A xugosidade da anguía acompañada da dulzura do augardente de Valga
Esta festa gastronómica enxalza a riqueza de dous produtos emblemáticos do municipio
ECG
O concello de Valga vive cada mes de agosto dende 1989 a súa tradicional festa da Anguía e Mostra da Caña do País. Unha celebración única da gastronomía e cultura galega, declarada de Interese Turístico de Galicia, que enxalza e da a coñecer dous emblemáticos produtos do municipio.
Ao estar centrado na anguía, este evento é dotado de moita orixinalidade e atractivo, pois amosa a riqueza dun produto do mar e do río non tan coñecido coma o polbo, o mexillón ou calamar, pero que é un dos peixes máis exquisitos e saborosos do Ulla.
Nesta festa os seus asistentes poden degustar unha infinidade de propostas culinarias no que este alimento é o protagonista: empanada, frito, guisado con patacas, rebozado, en escabeche ou á Bella Otero (con arroz).
O chef lalinense Álex Iglesias coñece á perfección a versatilidade da anguía como produto, pois nunha sesión de cociña en vivo celebrada o pasado martes deleitou aos comensais elaborando unhas empanadillas doces no que o peixe era o ingrediente estrela.
Unha celebración conxunta
Dous anos despois da súa edición inaugural, o Concello acordou celebrar esta cita gastronómica coa mostra dos augardentes tadicionais que se elaboran en todas e cada unha das parroquias de Valga, xurdindo desta maneira a Mostra de Caña do País.
A través desta iniciativa, diversos produtores locais de caña poden mostrar aos veciños e visitantes o produto que, seguindo fielmente o modelo tradicional transmitido de xeración en xeración, conseguían obter coa destilación do bagazo da uva: a auténtica caña do país de Valga, un dos augardentes máis apreciados e recoñecidos que se poden probar en Galicia.
ESPECIAL FESTA DA ANGUÍA DE VALGA 2025ESPECIAL FESTA DA ANGUÍA DE VALGA 2025
Por outra banda, o encanto da festa tamén reside no atractivo programa cultural e musical que ofertan, con diferentes concertos, bailes rexionais, mostras e actividades lúdicas.
- Así es la fiesta de Galicia que se detiene para dejar pasar al tren
- El pequeño pueblo marinero gallego en el que veranean Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz: a 40 minutos de Santiago
- El atropello de A Coruña se investiga como 'intencionado': el coche estaba parado y aceleró cuando cruzaban los peatones
- Una ciudad gallega será este fin de semana el epicentro del universo Nintendo
- El fuerte oleaje arrastra a dos personas en la pasarela de las Islas Cíes: 'Que falta de sentidiño
- Muere un policía local de Monforte durante una persecución a un conductor ebrio
- Dos playas gallegas se cuelan entre las 'favoritas' de The Times (y no son ni Rodas ni Las Catedrales)
- El acuerdo entre Xunta y sindicatos permite salvar del cierre 265 aulas