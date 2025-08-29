Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Festa da Anguía de Valga

A xugosidade da anguía acompañada da dulzura do augardente de Valga

Esta festa gastronómica enxalza a riqueza de dous produtos emblemáticos do municipio

Tapas nunha edición anterior da Festa da Anguía. | ECG

Tapas nunha edición anterior da Festa da Anguía. | ECG

ECG

Valga

O concello de Valga vive cada mes de agosto dende 1989 a súa tradicional festa da Anguía e Mostra da Caña do País. Unha celebración única da gastronomía e cultura galega, declarada de Interese Turístico de Galicia, que enxalza e da a coñecer dous emblemáticos produtos do municipio.

Ao estar centrado na anguía, este evento é dotado de moita orixinalidade e atractivo, pois amosa a riqueza dun produto do mar e do río non tan coñecido coma o polbo, o mexillón ou calamar, pero que é un dos peixes máis exquisitos e saborosos do Ulla.

Nesta festa os seus asistentes poden degustar unha infinidade de propostas culinarias no que este alimento é o protagonista: empanada, frito, guisado con patacas, rebozado, en escabeche ou á Bella Otero (con arroz).

O chef lalinense Álex Iglesias coñece á perfección a versatilidade da anguía como produto, pois nunha sesión de cociña en vivo celebrada o pasado martes deleitou aos comensais elaborando unhas empanadillas doces no que o peixe era o ingrediente estrela.

Unha celebración conxunta

Dous anos despois da súa edición inaugural, o Concello acordou celebrar esta cita gastronómica coa mostra dos augardentes tadicionais que se elaboran en todas e cada unha das parroquias de Valga, xurdindo desta maneira a Mostra de Caña do País.

A través desta iniciativa, diversos produtores locais de caña poden mostrar aos veciños e visitantes o produto que, seguindo fielmente o modelo tradicional transmitido de xeración en xeración, conseguían obter coa destilación do bagazo da uva: a auténtica caña do país de Valga, un dos augardentes máis apreciados e recoñecidos que se poden probar en Galicia.

ESPECIAL FESTA DA ANGUÍA DE VALGA 2025

ESPECIAL FESTA DA ANGUÍA DE VALGA 2025

ESPECIAL FESTA DA ANGUÍA DE VALGA 2025

Por outra banda, o encanto da festa tamén reside no atractivo programa cultural e musical que ofertan, con diferentes concertos, bailes rexionais, mostras e actividades lúdicas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents