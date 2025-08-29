La declaración de San Simón como 'lugar de Memoria Histórica' podría suponer el fin del festival Sinsal

La declaración de la Illa de San Simón, en plena Ría de Vigo, como lugar de Memoria Histórica podría suponer el punto y final al festival Sinsal, uno de los más icónicos de la comunidad.

Tal y como anunció ayer el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, el Gobierno iniciará la próxima semana los trámites para esta proclamación y la del Pazo de Meirás, en el concello coruñés de Sada.

Según apuntó el líder socialista se trata de un paso esencial para «combatir el olvido, el negacionismo y los discursos de odio, al tiempo que se dignifica la memoria de las víctimas del franquismo». Esta declaración, que se encuentra recogida en la Ley de Memoria Democrática, otorga una especial protección y reconocimiento a los espacios vinculados a la represión con el objetivo de dotarlos de un carácter conmemorativo, pedagógico y reparador.

En este sentido, Besteiro instó a la Xunta a respetar este proceso y abandonar lo que calificó como «actitudes de banalización o negación de la memoria», citando como ejemplo la autorización de fiestas temáticas o clases de baile en la Illa de San Simón, lo que consideró «una falta de respeto a las víctimas y sus familias».

A pesar de que el festival Sinsal no fue mencionado expresamente por el líder de los socialistas gallegos, la declaración de San Simón como lugar de memoria histórica deja en el aire la continuidad del certamen, que celebró el pasado mes de julio su 23ª edición.

Un festival sin cartel y que tiene en cuenta el especio en que se desarrolla.

El Sinsal no da a conocer al público el cartel de actuaciones hasta que el público llega al archipiélago y, a pesar de ello, ha colgado reiteradamente el cartel de completo.

Paralelamente a la música, el festival organiza actividades para dar a conocer al público la historia de San Simón. En su propia página web se puede leer: «¿sabías que San Simón fue lazareto y campo de concentración? ¿Y que estuvo a punto de ser el primer aeropuerto marítimo de Galicia? Conoce el patrimonio natural, histórico y cultural de la isla con rutas, talleres y visitas guiadas».

Un debate que viene de largo

La celebración de este festival en un lugar que entre 1936 y 1943 ejerció como campo de concentración del franquismo ha sido objeto de debate en diferentes ocasiones. De hecho el BNG ha demandado que no se permita ningún tipo de celebración en este espacio, incluido el Sinsal.

Cuando a principios de este año, en la sede del legislativo gallego, un diputado del PP afirmó que «tampoco sabemos que hubiese muertes en la isla de San Simón», la Iniciativa Galega pola Memoria y historiadores montaron en cólera demandando una rectificación, que finalmente llegó, y sosteniendo que se trataba de «una negación de la verdad histórica».

En una entrevista con este diario, el decano de la Facultade de Historia de la USC, Antonio Míguez Macho, exponía que «a nivel historiográfico es una isla que tuvo un tratamiento bastante amplio, con un listado bastante detallado de los presos que estuvieron allí, donde muchos murieron por las condiciones terribles en las que se encontraban». Unos trabajos que permitían dictaminar que no había cabida a la discusión sobre «las características de San Simón como un espacio de violencia».

A su vez, Míguez Macho dejaba caer que el debate estaba en «el tratamiento que debería tener a nivel memorial, por ejemplo, pensar que en ese espacio se hagan conciertos puede resultar discutible», apuntaba el historiador.