Galicia continúa sin incendios activos: dos fuegos están estabilizados y el resto, bajo control

Los grandes incendios de Galicia están cada hora más cerca de su extinción. La Consellería do Medio Rural sigue sin notificar ningún incendio activo, según recoge su última actualización sobre los fuegos de más de 20 hectáreas, emitida en la mañana del viernes. Esta es la situación en la que se ha instalado la comunidad desde el mediodía del jueves, después de varias semanas en las que los fuegos han azotado Galicia, especialmente la provincia de Ourense, donde ayer estuvieron los reyes para conocer de primera mano la magnitud de los daños causados por el fuego y agradecer la labor "admirable" de los equipos de extinción.

La meteorología se ha convertido en los últimos días en el mejor aliado de la lucha contra el fuego. La bajada de temperaturas y el aumento de la humedad suavizaron las condiciones y ahora, la previsión de lluvias en Lugo y Ourense puede suponer el empujón definitivo para dar por extinguidos todos los incendios.

Dos del total de once fuegos aún sin extinguir, están estabilizados. Es el caso de los focos de A Pobra do Brollón (Lugo), originado el lunes en la parroquia de Abrence y que afecta a unas 900 hectáreas, y de Avión (Ourense), iniciado en la parroquia de Nieva con una afectación de 250 hectáreas.

Por otra parte, otros nueve incendios están controlados, todos ellos en Ourense. El último en controlarse, en la tarde del jueves, ha sido el de Carballeda de Valdeorras, en la parroquia de Casaio, que ha arrasado alrededor de 5.000 hectáreas en territorio gallego tras iniciarse en Porto (Zamora) y traspasar la frontera con Ourense, donde ha afectado a terrenos de las montañas de Trevinca.

Asimismo, están bajo control los mayores incendios declarados durante la ola, que se han convertido en los de mayor entidad de la historia de Galicia: el de Larouco, con 30.000 hectáreas calcinadas (cifra que el programa europeo Copernicus eleva a más de 40.000) en hasta 10 localidades tras originarse en la parroquia de Seadur; y el de Chandrexa de Queixa y Vilariño de Conso, con 19.000 hectáreas, donde el foco de Vilariño, por el momento, está estabilizado y los dos de Chandrexa, controlados.

También en la provincia de Ourense siguen controlados los incendios de: Oímbra-Xinzo de Limia (17.000 hectáreas), A Mezquita (10.000 hectáreas), Carballeda de Avia-Beade (4.000 hectáreas), Vilardevós-Vilar de Cervos (900 hectáreas), Montederramo (120 hectáreas), y Maceda (3.500 hectáreas).

400 bomberos combaten un incendio en Portugal junto a la frontera con Galicia

Mientras, 430 bomberos, 140 vehículos y 6 medios aéreos combaten este viernes un incendio ubicado en la localidad de Rebordelos, en el municipio de Vinhais, a unos 30 kilómetros de la frontera con Ourense. Según datos publicados por la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) lusa, este es el único fuego activo hoy, en una jornada en la que cerca de 640 bomberos combaten un total de 13 incendios rurales.

El alcalde de Vinhais, Luís dos Santos Fernandes, explicó en declaraciones a la emisora lusa Antena 1 que no hay viviendas en riesgo. "Hay tres frentes activos. Arde con poca intensidad. No existe por ahora riesgo para las viviendas", afirmó.

El Gobierno central anuncia las primeras ayudas para el sector ganadero afectado por el fuego

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha precisado en la mañana de este viernes que el Gobierno "va a dar respuesta a los afectados, adoptando las medidas necesarias", poniendo como ejemplo catástrofes anteriores. Además, ha lanzado un mensaje de tranquilidad al sector y ha puesto en valor el seguro agrario como herramienta fundamental para agricultores y ganaderos.

“Cada explotación ganadera que desaparece, cada hectárea agrícola quemada, no es solo una pérdida económica; detrás hay esfuerzo, trabajo duro y la vida de familias enteras que han quedado arrasadas por el fuego”, ha enfatizado Planas. Según el Ministerio de Agricultura, las explotaciones afectadas cobrarán normalmente las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), dado que los incendios se consideran causa de fuerza mayor. Además, la Comisión Europea aprobó en julio que los Estados miembros incrementen al 80 % el anticipo de las ayudas directas de la PAC a partir del 16 de octubre, que dotará de mayor liquidez a las explotaciones.

A su vez, la Xunta prevé aprobar este viernes paquetes de ayudas para las víctimas. Según se ha podido avanzar, estas cubrirán los daños en viviendas, viñedos o explotaciones ganaderas. La gestión de los incendios también se debatirá en el Parlamento en la próxima jornada.