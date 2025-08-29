O galego medra nas redes
Nos últimos dez anos triplicouse o número de persoas que falan máis galego que castelán nas redes sociais, cada vez hai máis perfís referentes que fan o seu contido integramente nesta lingua. Seis influencers de temáticas moi variadas: moda, cultura, lifestyle, humor; contan a súa experiencia, que os motivou a comezar e cal foi a acollida do público
Malena Álvarez
Nos últimos anos, o galego comezou a abrirse camiño con forza nas redes sociais. Aínda que o número de galegofalantes habituais caeu case á metade desde 2003 –do 43,20% ao 24,37% en 2023–, o escenario dixital ofrece un contrapeso inesperado.
Segundo o Instituto Galego de Estatística (IGE), en só unha década triplicouse a porcentaxe de persoas que empregan máis galego ca castelán en internet, pasando do 1,74% ao 6,01%, mentres que os que se expresan sempre en castelán descenderon do 73% ao 57%. O cambio é discreto en cifras absolutas, pero marca unha tendencia clara: cada vez máis xente aposta polo galego como lingua de comunicación en liña. Plataformas como TikTok, Instagram ou YouTube convertéronse no escaparate máis visible desta transformación, impulsada por unha nova xeración de influencers que empregan a lingua con frescura, creatividade e sen prexuízos.
«Quero transmitir , sobre todo as novas xeracións, que o galego ten cabida en calquera ámbito», sostén Nuria Grandío, autora da conta Konachadas, con máis de 15 mil seguidores. O perfil naceu coa idea de «dinamizar a lingua» e levar o galego a espazos cotiás: dende alegacións activistas ata vídeos banais sobre moda ou maquillaxe. A súa aposta non foi sempre doada: o galego aínda non está recoñecido nalgunhas redes sociais como TikTok.
Estes creadores reivindican que se o contido funciona, dá igual a lingua na que o fagas, porque se ve igual. Así o asegura Sara Seco, con máis de 18 mil seguidores, comezou a facer blogs como un acto de protesta: «A raíz dunha polémica que tivo a Xunta, en 2021 na que denunciou a TikTok porque quería facer un anuncio promocionado na plataforma e non llo aceptaban por non ser unha lingua válida na aplicación».
Ese foi o xermolo do movemento Tiktok en galego ao que Sara quería sumarse: «Buscaba facelo con algo que a min me gustase consumir. Vía contido de lifestyle, blogs, e había moita xente que o facía pero non en galego, e dixen, vou probar». O seu experimento foi todo un éxito, «cando levaba 20 días tiña 60.000 reproducións diarias», explica. Considera que foi precisamente o idioma o que a diferenciou do resto.
Mercedes Silva, máis coñecida como Totakeki é galegofalante pero comezou a súa traxectoria nas redes en castelán: «Non había referentes, despois me din conta de que tiña un altavoz xeitoso para reivindicar o uso da nosa lingua», asegura. Agora xa conta con máis de 300.000 seguidores.
Todos resaltan a boa acollida do público, tamén de fóra de Galicia. «Cada día teño moitos máis seguidores e seguidoras do mundo enteiro, de Ecuador, Bolivia, Perú, Arxentina», confesa Nuska Chousa. Hai catro anos dende que se decidiu a abrir unha conta para falar dos coidados da horta en «galego con j», empregando a súa variedade dialectal, a da zona occidental costeira.«Intento defendela porque se non a falamos se perde», puntualiza Nuska.
O que máis lles emociona é ver que o seu labor está deixando pegada. A Sara moita xente de fóra lle di que grazas aos seus vídeos están aprendendo galego, e non só persoas externas, tamén moitas de Galicia se animaron a crear contido na súa lingua grazas a vídeos de influencers coma eles. Para a creadora de Konachadas ese é o verdadeiro motivo do seu traballo. «Se teño un baixón penso neses comentarios e digo, vale, fágoo por isto».
Un dos usuarios que se aventurou recentemente a xerar contido en galego é Diego García. O xove prepara as oposicións para profesor de secundaria de galego e nas súas redes busca divulgar coñecementos sobre a lingua: curiosidades, erros comúns. A pesar de que aínda está medrando en internet, moita xente pola rúa lle agradece a súa labor. Considera que as redes son as novas referencias para a xente xove: «Antes tiñamos o Xabarín Club , agora todo se fai a través de internet». Antón Mazaira tamén acaba de comezar coas redes e pensa que o galego aínda non está o suficientemente representado. Como propostas recomendan darlle máis importancia a premios como Youtubeiras ou o Carballo Interplay, que apoian o talento dos creadores galegos. Sara Seco pon o foco nas campañas institucionais autonómicas: «Deberían ter en conta a xente que emprega a lingua».
Todos eles concordan en que o panorama do galego nas redes sociais é moi esperanzador. « Cada vez son máis os perfís que poderían vivir de internet e as marcas comezan a apostar por nos», especifica Nuria dende Konachadas. Luís do Río, creador que se centra en temas da tradición galega, notou un boom no último ano: «Ao principio eramos poucos, agora xa hai moita xente creando en galego», asegura. Para el débese a unha valorización da lingua, «antes había moito prexuízos sobre que empregar un idioma con moitos falantes abríache máis as portas», pero dubida que os seus vídeos tivesen máis visitas en castelán. As críticas por empregar o seu idioma son cotiás, pero non queren darlle importancia. Diego García resume, nunha frase, a opinión de todos: «Falar galego na Galiza é o correcto».
