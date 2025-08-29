Naufragio en Azores: rescatados once tripulantes de un pesquero gallego

Angustiosa madrugada en el Atlántico. El pesquero «Nuevo Salmón» se ha hundido cuando navegaba por aguas del archipiélago portugués de Azores aunque por fortuna todos sus tripulantes están a salvo y en buen estado.

Según informa Salvamento Marítimo de España, los 11 tripulantes fueron rescatados por el mercante CS Standard y trasladados en helicóptero a la isla azoriana de San Miguel. Tres de los marineros son gallegos, y el resto, indonesios.

El hundimiento de este palangrero con base en Vigo se produjo a 150 millas al este de Azores, dentro de aguas de jurisdicción portuguesa. Según el testimonio de los náufragos, la causa fue una vía de agua detectada en la noche del jueves que fueron incapaces de frenar.

La emergencia, coordinada por el Centro de Coordinación de Rescate (RCC) de Ponta Delgada, se activó tras recibirse la alerta de la radiobaliza del buque en el Centro Nacional de Coordinación de Salvamento Marítimo, cuyo personal mantuvo un contacto constante con el centro portugués.

La propiedad del «Nuevo Salmón» figura a nombre de Pesquera Lelo Mar S. L, armadora también perteneciente a la Organización de Palangreros Guardeses (ORPAGU). Construido en 1990, de 28 metros de eslora por 7 de manga, el historial de este buque está vinculado con el narcotráfico. En 2006 fue interceptado a 200 millas del Cabo San Vicente. A bordo se localizaron 800 kilos pero se estimó que 1.200 kilos se habían tirado por la borda.