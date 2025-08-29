Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Naufragio en Azores: rescatados once tripulantes de un pesquero gallego

La embarcación, con base en el municipio pontevedrés de A Guardia, se ha hundido a 150 millas del archipiélago portugués

Zona del naufragio del pesquero gallego 'Nuevo Salmón' cerca de las islas Azores.

Zona del naufragio del pesquero gallego 'Nuevo Salmón' cerca de las islas Azores. / Salvamento Marítimo

A. Otero

Angustiosa madrugada en el Atlántico. El pesquero «Nuevo Salmón» se ha hundido cuando navegaba por aguas del archipiélago portugués de Azores aunque por fortuna todos sus tripulantes están a salvo y en buen estado.

Según informa Salvamento Marítimo de España, los 11 tripulantes fueron rescatados por el mercante CS Standard y trasladados en helicóptero a la isla azoriana de San Miguel. Tres de los marineros son gallegos, y el resto, indonesios.

El hundimiento de este palangrero con base en Vigo se produjo a 150 millas al este de Azores, dentro de aguas de jurisdicción portuguesa. Según el testimonio de los náufragos, la causa fue una vía de agua detectada en la noche del jueves que fueron incapaces de frenar.

La emergencia, coordinada por el Centro de Coordinación de Rescate (RCC) de Ponta Delgada, se activó tras recibirse la alerta de la radiobaliza del buque en el Centro Nacional de Coordinación de Salvamento Marítimo, cuyo personal mantuvo un contacto constante con el centro portugués.

La propiedad del «Nuevo Salmón» figura a nombre de Pesquera Lelo Mar S. L, armadora también perteneciente a la Organización de Palangreros Guardeses (ORPAGU). Construido en 1990, de 28 metros de eslora por 7 de manga, el historial de este buque está vinculado con el narcotráfico. En 2006 fue interceptado a 200 millas del Cabo San Vicente. A bordo se localizaron 800 kilos pero se estimó que 1.200 kilos se habían tirado por la borda.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Así es la fiesta de Galicia que se detiene para dejar pasar al tren
  2. El pequeño pueblo marinero gallego en el que veranean Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz: a 40 minutos de Santiago
  3. El atropello de A Coruña se investiga como 'intencionado': el coche estaba parado y aceleró cuando cruzaban los peatones
  4. Dos playas gallegas se cuelan entre las 'favoritas' de The Times (y no son ni Rodas ni Las Catedrales)
  5. Chandrexa, Monterrei... concellos ourensanos mueven ficha y piden al Gobierno ser declarados «zona catastrófica»
  6. Una ciudad gallega será este fin de semana el epicentro del universo Nintendo
  7. Muere un policía local de Monforte durante una persecución a un conductor ebrio
  8. El acuerdo entre Xunta y sindicatos permite salvar del cierre 265 aulas

O galego medra nas redes

O galego medra nas redes

Naufragio en Azores: rescatados once tripulantes de un pesquero gallego

Naufragio en Azores: rescatados once tripulantes de un pesquero gallego

O Courel, tres años después del fuego: «Estamos peor que en 2022, antes había dos brigadas y ahora, una»

O Courel, tres años después del fuego: «Estamos peor que en 2022, antes había dos brigadas y ahora, una»

La novela ambientada en Galicia con la que Sonsoles Ónega ganó el Premio Planeta, a punto de llegar a televisión

La novela ambientada en Galicia con la que Sonsoles Ónega ganó el Premio Planeta, a punto de llegar a televisión

El autor del atropello masivo en A Coruña, investigado por seis delitos de tentativa de homicidio

El autor del atropello masivo en A Coruña, investigado por seis delitos de tentativa de homicidio

El fuerte oleaje arrastra a dos personas en la pasarela de las Islas Cíes: "Que falta de sentidiño"

El fuerte oleaje arrastra a dos personas en la pasarela de las Islas Cíes: "Que falta de sentidiño"

Aviso de la Xunta al Gobierno: Galicia no aceptará "imposiciones ni amenazas" con los menores migrantes

Aviso de la Xunta al Gobierno: Galicia no aceptará "imposiciones ni amenazas" con los menores migrantes

Los reyes en Ourense: Felipe VI agradece la labor "admirable" de los equipos de extinción

Los reyes en Ourense: Felipe VI agradece la labor "admirable" de los equipos de extinción
Tracking Pixel Contents