El secreto mejor guardado de A Mariña Lucense: "Las vistas te dejan sin aliento"

Que Galicia ofrece paisajes espectaculares no es algo novedoso. Pero, ¿has oído hablar de unos acantilados que parecen de papel?

Esto es precisamente lo que puedes encontrarte en uno de los rincones más espectaculares de A Mariña Lucense. Más allá de la Playa de Las Catedrales, de O Fuciño do Porco o de Isla Pancha, la provincia de Lugo esconde auténticos parajes naturales.

No son los acantilados de Zumaia, pero poco tienen que envidiarle. Estamos haciendo referencia a uno de los lugares menos conocidos del norte de Galicia: los conocidos como Acantilados de Papel.

¿Unos acantilados que parecen de papel? Sí, existen… y están en el norte de Galicia. Te llevo a descubrir uno de los rincones más alucinantes de la Mariña Lucense: los Acantilados de Papel, en Punta Morás (Xove, Lugo). Rocas de 40 metros que parecen doblarse como hojas, un paisaje salvaje y poco conocido que parece sacado de un cuento. Naturaleza en estado puro, con vistas que te dejan sin aliento.

Los Acantilados de Papel

Situados cerca de la Punta de Morás (Xove, Lugo), los Acantilados de Papel sorprenden a cualquiera que se acerque a ellos.

Un conjunto de formaciones de roca graníticas de unos 40 metros de altura, que fueron esculpidos a lo largo de los siglos por la acción de diversos procesos erosivos.

Su denominación viene dada por su apariencia, "formando pliegues, dobleces, formas caprichosas y singulares que nos hacen pensar en papeles", explican desde la web de la Mancomunidad de Concellos de A Mariña Lucense.

Los acantilados configuran, junto a la Punta de Morás, los islotes y el parque etnográfico, un conjunto "muy bonito, diverso y estimulante, con paisaje, naturaleza, e historia industrial".

En caso de visitar esta zona, se recomienda acercarse además el Parque de Fabricación de Dolos, unos gigantescos bloques de hormigón con peculiares formas geométricas que fueron fabricados en los años 70 para la construcción de una antigua fábrica de aluminios.

Cómo llegar a los Acantilados de Papel?

Para llegar a los Acantilados de Papel debes dirigirte a la parroquia de Morás, en Xove (Lugo).

En concreto, debes ir hasta el Puerto de Morás. Para ello, debes desviarte de la carretera general N-642 Ribadeo-Viveiro en dirección a la aldea de Lago y Punta Morás.

Al llegar, puedes aparcar en una zona acondicionada para ello junto a la playa de Morás.

El último tramo tendrás que hacerlo a través de un sendero de tierra, siguiendo las flechas que marcan el camino.

Cabe destacar que hay zonas no recomendables para aquellos que tengan vértigo.