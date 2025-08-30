Alerta amarilla en Costa da Morte por temporal costero mientras Santiago encara una semana de lluvia

Costa da Morte y el noroeste de A Coruña encaran este sábado bajo alerta amarilla por temporal costero al esperarse fuertes vientos. Según recoge MeteoGalicia, la alerta comenzará este sábado a las 12.00 horas y finalizará a las 18.00 horas. De esta forma, se espera viento del suroeste entre Sisargas y Estaca de Bares que alcanzará fuerza siete.

Todo ello en una jornada en la que Galicia se mantendrá en una situación atmosférica marcada por las bajas presiones del Atlántico norte que dejarán un frente frío al final de la jornada. La nubosidad aumentará por la mañana y habrá lluvias débiles que se irán generalizando durante la tarde y por la noche. Las temperaturas tendrán un ligero ascenso y el viento será del suroeste, con intervalos moderados en el litoral y zonas altas del interior.

Bo día! Ambiente outonal hoxe en #Galicia pola chegada dunha fronte fría na segunda metade da xornada



🔹As chuvias serán moi escasas ata o mediodía.

🔹Pola tarde comezarán no litoral da Coruña e iranse estendendo ao resto do territorio conforme avancen as horas. pic.twitter.com/0RqUxpIuvN — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) August 30, 2025

Para el domingo, Galicia seguirá dominada por la inestabilidad. La probabilidad de lluvias seguirá siendo alta y las temperaturas volverán a bajar. Tras el fin de semana, septiembre comenzará bajo la influencia de vientos húmedos del oeste, con jornadas con cielos parcialmente nublados y una probabilidad alta de lluvias débiles, principalmente en las comarcas atlánticas, al menos hasta el viernes. Las temperaturas serán bajas para esta época del año.

En Santiago de Compostelase espera para los próximos días una alternancia de cielos muy nublados con otros con nubes y claros. Habrá precipitaciones todos los días. Las temperaturas serán bajas para esta época del año (21º-17º el sábado; 20º-13º el domingo; y 21º-12 el lunes).