La Diputación de Ourense asume la extinción del incendio en el vertedero de A Rúa

La Diputación de Ourense asumirá la extinción del incendio forestal que afecta al vertedero municipal de A Rúa (Ourense) desde hace dos semanas a través de una contratación de emergencia con la empresa Tragsa, con unos trabajos que está previsto que empiecen el lunes y acaben antes de que se inicie el curso escolar. Así lo anunciado este sábado el presidente provincial, Luis Menor, durante una rueda de prensa en A Rúa, acompañado por la alcaldesa de la localidad, María González Albert, y otros alcaldes de la comarca de Valdeorras.

Menor ha asegurado que desde la Diputación, independientemente de sus competencias, siempre estuvieron "dispuestos a cooperar y así lo haremos, dando solución a una emergencia con total garantía en las obras", según ha informado la institución provincial en una nota de prensa.

De esta manera, ha reconocido la incapacidad técnica y económica del Ayuntamiento de A Rúa para asumir los trabajos de una extinción "compleja", por las propias características del incendio y las condiciones que afectan la salud de las personas, por lo que se hará "con total garantía técnica y de seguridad" por parte de la empresa especializada Tragsa.

A RUA (OURENSE), 27/08/2025.- Vista del vertedero en A Rua (Ourense), que aún sigue ardiendo este miércoles. Trece incendios forestales, dos menos que el martes, se mantienen en Situación Operativa 2, en estado de alerta con riesgo alto, y la evolución general es positiva, aunque en la provincia de Lugo la situación es desfavorable y siguen ocurriendo activaciones a causa del aumento en las rachas de viento. EFE/ Eliseo Trigo / eliseo trigo / EFE

La contratación, con un presupuesto abierto, es para la extinción del fuego con un coste próximo a los 100.000 euros y la previsión es que los trabajos finalicen "en pocos días". Las máquinas irán llegando durante el fin de semana y comenzarán la extinción el lunes.

Por su parte, la alcaldesa, María González Albert, hizo referencia a los "duros momentos" que vivió como representante de los vecinos ante este problema cuya solución "no se podía aplazar" por los gases tóxicos que generaba el incendio en la comarca. González Albert ha agradecido "infinitamente" la colaboración de la Diputación para afrontar la viabilidad de unas obras "complejas", al tiempo que ha lamentado la actitud de la Xunta que cree que debería haber "dado un paso más" en este asunto.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, manifestó ayer que la "solución" para el vertedero municipal de A Rúa "está en manos" del ayuntamiento "ahora mismo" y recordó que la Diputación de Ourense ya estaba en contacto con el municipio para ofrecerle su ayuda, que finalmente este sábado se ha concretado.