Galicia se moviliza por tierra y mar en apoyo a la Flotilla a Gaza: "La gente no puede creer que no se haga nada"

Delegaciones de 44 países acudirán hasta la Franja con el objetivo de romper el bloqueo a la ayuda en Gaza con un corredor humanitario

Concentración en apoyo a la flotilla Sumud Global en Santiago

Concentración en apoyo a la flotilla Sumud Global en Santiago

Concentración en apoyo a la flotilla Sumud Global en Santiago / Jesús Prieto

Once localidades gallegas, entre ellas Santiago, han sumado apoyos por tierra y por mar en la víspera de la partida a Gaza de la Global Sumud Flotilla. Estas movilizaciones se han llevado a cabo frente a la "inacción de los gobiernos", que representantes de la plataforma denuncian. En la jornada del domingo, más de una veintena de barcos -entre cuyos tripulantes habrá representación gallega- se dirigirán a Gaza como parte de la Flotilla. Delegaciones de 44 países acudirán hasta la Franja con el objetivo de romper el bloqueo a la ayuda en Gaza con un corredor humanitario.

Por ello, la población gallega se ha movilizado este sábado en hasta once localidades, a las que se sumarán otras tres con concentraciones programadas para el domingo y el lunes. "La inacción de los gobiernos hace que la gente actúe más. La gente no puede creer que no se haga nada. Pasamos de la impotencia a la acción", opinan los organizadores, a quienes les "emociona" la respuesta de la sociedad civil.

Las movilizaciones no se han llevado a cabo únicamente en tierra. En A Illa de Arousa, se ha realizado una regata solidaria con banderas a bordo y, en Ferrol, también ha habido un encuentro de embarcaciones.

Concentración en apoyo a la flotilla Sumud Global en Santiago

Concentración en apoyo a la flotilla Sumud Global en Santiago

Jesús Prieto

En A Illa de Arousa, seis embarcaciones han cruzado la ría con banderas de Palestina y consignas como 'Arde Gaza'. Al mismo tiempo, una manifestación por tierra recorrió el puente, acompañando a la regata solidaria, lo que para el representante de la plataforma Alberte Pagán --presente allí-- ha sido "muy emotivo". "Esta es una movilización social y popular que cumple la función que no cumplen los gobiernos a la hora de sancionar a Israel o a la hora de parar el genocidio", relata Pagán.

En meses anteriores, hubo anteriores intentos para hacer llegar la ayuda a Gaza, como el del barco 'Madleen', de la Flotilla de la Libertad, que fue interceptado por Israel en su travesía. También en junio se realizó una Marcha Global a Gaza, que pretendía acudir hasta Rafah, en la frontera con Egipto, país que la reprimió. Ante estos antecedentes, Pagán pide a los gobiernos y a la sociedad civil realizar un "seguimiento" de las embarcaciones y que no se "pierden de vista" para evitar cualquier "desgracia".

En la Flotilla habrá representantes de Galicia, de las que por el momento se desconoce su identidad. Habrá una representante de la plataforma Global Movement to Gaza - Galiza, que se sumará a otras personas gallegas a nivel técnico y de organización.

