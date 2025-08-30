‘Lume’, símbolo de la resistencia rural

"Lume é un deses animais especiais, que forma xa parte da familia". Lo dice el propietario de la ganadería a la que pertenece la pequeña cachena, cuya imagen sola entre la ceniza ya está en la retina de media España. Nació en plena ola de fuegos en algún lugar de los montes que marcan la frontera de O Courel con Valdeorras, entre Quiroga (Lugo) y A Rúa (Ourense), a la que llegó el fuego iniciado en Larouco cuando todavía nadie sabía que iba a convertirse en el mayor de la historia de Galicia —y quizás de España—, con más de 30.000 hectáreas calcinadas.

Allí, por los montes de Chao da Casa, Centeais, Cereixido, Fiais o Roblido pastan a diario las 218 vacas de raza cachena de Mario Nogueira y Ana Cristina Gómez, una cabaña por la que llegaron a temer debido a un incendio que ya había quemado días antes toda la reserva de comida que tenía para la treintena de bueyes de su otra explotación, en el vecino concello de Petín. Finalmente, la inteligencia natural de los propios animales les permitió salvar su vida buscando las zonas más seguras de monte. Y en alguna de ellas nació Lume.

«A idea é criala e que sexa unha nai na explotación», garantiza Mario Nogueira, que cuenta como siempre trata de criar a todas las hembras, aunque admite que la dimensión que está adquiriendo su ganadería a lo mejor le obliga a replantearse esta filosofía y empezar a vender alguna. De momento se mantiene por encima de las 200, de las que algunas sí sufrieron heridas por el fuego o las altas temperaturas. Daños colaterales de una crisis que también le pasó factura a él. "Pasei seis días durmindo dúas horas, tres deles coa mesma roupa e sen pasar pola casa». Todo para luchar contra el fuego.

«En Petín ardeu toda a comida que tiñamos almacenada fóra para os bois», prosigue. En Quiroga la cosa fue peor, porque "perdín o 99% do pasto», así como el vallado de una finca de 20 hectáreas, un comedero y alguna otra estructura. Para sus animales y para él, este invierno será duro. Pero como todo ganadero y trabajador del rural, ya está acostumbrado.

Mario Nogueira, rodeado de sus bueyes de cachena. / FDV

«O futuro está no pasado»

Por casualidades del destino, fue el fuego el que, indirectamente, convirtió a Mario Nogueira en ganadero. Criado entre vacas y carne, en el año 2002 vio como las llamas casi arrasan la casa de su padre, lo que activó el gen rural que siempre llevó dentro. Entonces decidió apostar por los bueyes y las vacas en una aventura que ya dura 23 años y que esta ola de incendios tampoco va a desbaratar. Su historia es de película y sus reses, también. Porque él se considera un «domesticador de animales», hasta el punto de que sus bueyes salieron en la serie Doctor Who, en la película Elisa y Marcela o en campañas publicitarias de Gucci.

«Á xente o que lle gusta son as historias», reflexiona. «Hoxe o rural está morto, pero ten moitas historias que contar e que poden axudar a que a sociedade se sensibilice máis» con esta causa. La de Lume es una de esas historias.

Sobre la problemática del fuego en Galicia, Mario Nogueira tiene claro el diagnóstico y la solución. Y la resume en una frase repleta de contenido y profundidad: «O futuro está no pasado». «Se ti queres darlle futuro ao medio rural, tes que pensar no pasado». Difícil decir tanto con tan poco.