El regalo a este matrimonio vigués que hace llorar a las redes: sus hijos añaden movimiento a sus fotos fijas con IA

Fue Sara, la segunda de los tres hermanos, la que ideó este regalo que se ha hecho viral en redes sociales. Las cuentas de estos vigueses que viven y trabajan en Sevilla, Hungría y Las Palmas, respectivamente, suman, horas después de hacerlo público, miles y miles de visualizaciones y reacciones -todas positivas-, tras subir a sus perfiles la sorpresa que le prepararon a sus padres.

Adolfo -Fito- Antón y Cristina Rodríguez celebraron su 40 aniversario de bodas el pasado 24 de agosto, día en el que, además, ella cumplía años. Antes de salir del hogar familiar en Travesía de Vigo para acudir a la comida que festejaba por partida doble esta fecha señalada, los hijos le pidieron a sus padres que cerrasen los ojos, fuesen al salón y se sentaran en el sofá. El regalo estaba preparado para emitirse.

Se trataba de un montaje de vídeo, con fotos de sus momentos más especiales, vividos durante décadas. Especial, pero nada original, teniendo en cuenta que esta suerte de edición ya es un recurso casi imprescindible en fiestas y eventos personalizados. La diferencia, en esta ocasión, estaba en la Inteligencia Artificial.

La familia Antón Rodríguez, en un viaje familiar a París: Rebeca, Cristina, Fito, Sergio y Sara. / Cedida

«Ya podéis abrir los ojos», les dijeron sus hijos, mientras uno de ellos activaba el vídeo desde el móvil, cuya imagen se duplicaría en el televisor. Las primeras fotos eran demasiado antiguas. Ahí estaban los abuelos de los ideólogos y padres de este matrimonio vigués, plasmados en instantáneas en blanco y negro de mediados del siglo, a las que la IA no solo había eliminado esa característica pátina del paso del tiempo, sino que les hizo cobrar vida. Cuando sus antepasados que posaban en las fotos empezaron a moverse y a mirarse a los ojos, los homenajeados no daban crédito: «Ni siquiera sabían que eso era posible; no creían lo que veían», comenta Sergio a FARO.

«Es una aplicación que le da vida a las fotos fijas», explica el menor de los hermanos. Eso significa que convierte el instante captado de la imagen, en movimientos de las personas fotografiadas. De esta forma, se miran, se besan, cortan una tarta de bodas, se abrazan, se ríen, manipulan una herramienta o juegan con una perrita, en este caso la mascota que en sus primeros años juntos tuvieron Fito y Cristina, y a la que adoraban.

Crisitina seca a su perrita después de su baño, y se mete en la cama con Fito: ambas fotos tienen movimiento con esta App. / FDV

«Lloramos todos»

El momento duró algo más de dos minutos, y fue único (y por supuesto, grabado). Hizo brotar los sentimientos de esta familia como así atestiguan los hijos de la pareja, que vieron a su padre secándose las lágrimas. «Él no es de emocionarse, por eso nos dimos cuenta de que el regalo, más allá de haberles sorprendido, les había emocionado mucho», confiesa Sergio, que añade a ese valle de lágrimas y emoción a él mismo y a sus hermanas.

Pero esa previsible reacción familiar tuvo un peldaño más de satisfacción cuando comprobaron que el vídeo también había tocado el corazón de la gente anónima que pudo disfrutar del momento en las redes sociales. Hubo una nueva posproducción, con un montaje de doble pantalla: en una, este matrimonio vigués, sentado en el sofá, sin palabras, agarrados de la mano, y compungidos; y en la otra, el vídeo-regalo que tanto les emocionó.

«Nadie dijo nada negativo. Mi padre temía que esto pudiera pasar, pero no hubo comentarios de 'haters'. Y eso también le encantó. Gente que confesó llorar con el vídeo. Otros que preguntaban por la aplicación de IA. Muchos compararon a mi padre de joven con el actor de 'El Pianista', Adrian Brody... Hubo de todo. Pero de lo que más orgullosos nos sentimos fue de esos comentarios que alababan el ejemplo de amor de mis padres como pareja», matizó Sergio.

El vídeo también impactó al instagramer 'Cabronazi' que goza de millones de seguidores, así que tras pedírselo a esta familia lo compartió en su perfil, lo que ha provocado que el número de reproducciones y reacciones se hayan multiplicado.

Otro regalo

Por cierto que, además del regalo emotivo, Rebeca, Sara y Sergio tenían preparado otro obsequio para sus padres: dos entradas para el concierto del reputado director de orquesta André Rieu, «al que admiran mucho», y que ofrecerá un concierto el próximo mes de enero en Málaga, con su orquesta Johann Strauss. «En este caso, solo les regalamos las localidades, el viaje ya es cosa de ellos».

Suscríbete para seguir leyendo