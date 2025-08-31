Extinguidos los tres incendios más grandes de la historia de Galicia, libre ya del fuego

Los tres megaincendios de este verano en Galicia, los más grandes de la historia de la comunidad desde que hay registros, han quedado extinguidos este domingo por lo que ya no quedan fuegos de más de 20 hectáreas, según ha informado la Consellería de Medio Rural. En concreto, son los incendios de Larouco, que llegó a la provincia de L ugo, Chandrexa de Queixa-Vilariño de Conso y Oímbra-Xinzo, con más de 78.500 hectáreas afectadas, según las estimaciones de la Xunta.

Eran los tres de este verano que estaban pendientes de ser extinguidos, todos ellos muy por encima de las algo más de 11.000 hectáreas que había calcinado el de O Courel en 2022.

El que ha abarcado más extensión de terreno es el de Larouco-Seadur, que comenzó el miércoles 13 de agosto y quedó controlado dos semanas después, el día 27 por la noche, y se ha dado por apagado este domingo a las 13:23 horas. Según las estimaciones de la Xunta, ha afectado a una superficie de más de 31.778,18 hectáreas -19.630,18 de monte bajo y 12.148 de arbolado- en los ayuntamientos de Larouco, O Barco de Valdeorras, O Bolo, Carballeda de Valdeorras, A Rúa, Petín, Rubiá, A Veiga y Vilamartín de Valdeorras, en Ourense, así como el de Quiroga en Lugo.

Vista de las casas destruidas tras el incendio, a 20 de agosto de 2025, en San Vicente de Arriba, Ourense, Galicia (España). Aunque la previsión general de los incendios que arrasan Galicia hoy, 20 de agosto, es positiva, al no haber aumentado en hectáreas desde ayer, sigue preocupando el fuego que se originó el pasado miércoles, 13 de agosto, en Larouco, en la parroquia de Seadur (Ourense). / Adrián Irago / Europa Press

También ha sido extinguido, tres minutos antes (13:20 horas), el de Oímbra-A Granxa y Xinzo de Limia-Gudín, con 23.763 hectáreas quemadas -14.491,36 de monte bajo y 9.273,99 de arbolado- tanto en esos dos municipios como en los de Monterrei, Cualedro, Verín, Laza, Trasmiras, Castrelo do Val y Baltar.

La UME en el incendio de Oímbra protegiendo la zona de Pepín con un contrafuego / EFE

A las 10:20 horas ha quedado apagado el de Chandrexa de Queixa (Requeixo e Parafita) y Vilariño de Conso-Mormentelos, con 23.036 hectáreas calcinadas -20.663,6 de monte bajo y 2.373 de arbolado- en esos dos ayuntamientos y los de Manzaneda, Montederramo, A Pobra de Trives, O Bolo y Laza.

El sábado se dieron por extinguidos cinco incendios en la comunidad autónoma que afectaron más de 15.000 hectáreas, los de Maceda (Santiso y Castro de Escuadro, 3.665 ha); Montederramo-Paredes (209,02 ha); A Mezquita-A Esculqueira (10.004 ha) y Avión-Nieva (340,37 ha), en la provincia de Ourense, así como el de A Pobra do Brollón-Abrence (1.107,24 ha), en Lugo.

Esos cinco se sumaron a los que quedaron extintos el viernes: Carballeda de Avia y Beade (Vilar de Condes y As Regadas, 3.296,14 ha), Carballeda de Valdeorras-Casaio (5.300 ha) y Vilardevós-Vilar de Cervos (2.418,71 ha), todos ellos en la provincia de Ourense. Solo estos fuegos totalizan 104.918 hectáreas afectadas, según las estimaciones de la Xunta, la mayor parte en la provincia de Ourense, por lo que 2025 es ya el año con más extensión quemada en Galicia este siglo.

La Consellería de Medio Rural ha precisado que los datos de superficie de los incendios de estas últimas semanas pueden sufrir cambios tras las últimas revisiones que se realicen y que, en algunos casos, pueden suponer "una reducción" de la superficie afectada.