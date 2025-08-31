El sistema europeo Copernicus da 37.000 ha quemadas más que la Xunta

Desde que comenzó la ola de incendios que ha golpeado el noroeste de España, y con especial saña a la provincia de Ourense, ha sido frecuente escuchar y leer en los medios la referencia a las miles y miles de hectáreas quemadas que calculaba el programa europeo de satélites Copernicus. Con datos hasta este viernes, el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (Effis, siglas en inglés), que es el organismo que procesa y canaliza los datos tomados desde el espacio, cifra en 154.753 las hectáreas arrasadas en Galicia desde el 1 de julio. Para ese mismo periodo, en cambio, la Xunta las rebajaba a las 97.852. ¿Cómo es posible una diferencia tan abismal?

De entrada, un primer gran matiz. El Effis incluye en Galicia un fuego que comenzó en Zamora y cruzó a Pena Trevinca. Estima la superficie afectada en más de 28.000 ha, pero al menos unas 20.000 son en territorio zamorano. Así que a la brecha hay que darle un primer bocado, de forma que la diferencia entre ambas fuentes se reduce hasta las 38.000 ha. Pero una divergencia de un 27,5% sigue siendo muy grande: la media de superficie ardida en Galicia en la última década no alcanza ni las 20.000 ha anuales.

Un segundo factor tiene que ver con el tipo de superficie que se contabiliza. El sistema europeo incluye todo el terreno en sus estimaciones, sea forestal, agrario o urbanizado, y además lo clasifica como tal. La Xunta, de acuerdo con las leyes de montes gallega y española, solo da datos de monte quemado, sea arbolado o raso. Por ejemplo, el incendio que comenzó en Oímbra y arrasó la comarca de Monterrei afectó a 17.000 hectáreas, según el Gobierno gallego, y a 24.500, de acuerdo con Effis. De ellas, unas 6.000, casi el 25%, son terreno agrícola, de modo que la diferencia entre ambas contabilidades se reduce a 1.500 hectáreas. Sigue siendo una gran distancia.

La UME en el incendio de Oímbra protegiendo la zona de Pepín con un contrafuego / EFE

Terreno agrario

El citado de Oímbra, además, es un caso especial. En el resto de fuegos la superficie agraria afectada es mucho más pequeña: en los otros megaincendios que azotaron Ourense ronda el 8%. Aún cabe una duda más a este respecto. ¿Los pastos son terreno agrícola o forestal? En este fuego, casi 11.000 ha se corresponde a esta categoría. De acuerdo con la ley gallega de Montes, son considerados recursos forestales, pero también matiza que a efectos estadísticos podrán ser considerados como superficie agraria. Preguntada en concreto sobre cómo consideran los pastos, la Consellería de Medio Rural se limita a contestar que ellos solo contabilizan las hectáreas forestales, «por lo que la diferencia con otros medidores también se puede entender por este hecho».

Medio Rural defiende, en todo caso, los «rigurosos» datos que ofrece de manera pública y recuerda que hasta que los incendios no se extinguen lo que dan son estimaciones. En caso de ola incendiaria, los desfases suelen ser muy grandes. En el caótico octubre de 2017 la estimación inicial fue de 35.500 hectáreas, que crecieron a más de 49.000 ha dos semanas después, una vez hecho el recuento definitivo. La más lejana campaña de 2006 se saldó con dos datos distintos de organismos oficiales: la Xunta contabilizó 77.000 ha y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas las elevó a 92.000 ha, incluso más que el Effis, que dejó el cálculo en 86.000 ha.

A lo largo de esta crisis incendiaria, en todo caso, se han producido situaciones sorprendentes con los partes de la Xunta, como la tarde-noche que el incendio de Larouco pasó de 20.000 a 30.000 hectáreas de golpe, o lo ocurrido con el fuego de Pena Trevinca, nombrado primero A Veiga-A Ponte y luego Carballeda de Valdeorras-Casaio, que durante varios días no se recogió en la información oficial pese a las denuncias de ambientalistas y vecinos. Cuando se incluyó apareció como de 20 hectáreas «pendiente de nuevas mediciones». Los nuevos cálculos, horas después, arrojaron una cifra de 2.000 ha. Ya extinguido en la parte gallega, alcanzó las 5.300.

Preguntado sobre la diferencia entre las mediciones del Effis y las de la Xunta, el presidente, Alfonso Rueda, aseguró el viernes que el primero da por quemadas zonas en el interior del perímetro de los incendios que «no ardieron». Son lo que los técnicos conocen como islas. Lo cierto es que, desde el 15 de agosto, el sistema basado en Copernicus está haciendo un seguimiento especial de los fuegos en España, con la provincia de Ourense como uno de sus focos. Desde entonces, la resolución con la que trabaja se ha ampliado y ha ido puliendo sus datos a la baja. A medida que el Gobierno gallego sumaba hectáreas, Effis las ha ido restando, pero la brecha sigue siendo llamativa.

También hay que tener en cuenta que la estimación de Medio Rural se refiere solo a los incendios que cumplen, al menos, uno de estos tres requisitos: superar las 20 hectáreas consumidas, afectar a parques naturales o poner en riesgo núcleos habitados. Centenares de focos no aparecen reflejados en sus partes.

El Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, por su parte, calcula que en ese incendio de Larouco se quemaron un total de 218 hectáreas de superficie urbana, es casi la mitad de las 500 ha necesarias para que un fuego sea considerado un gran incendio forestal. También fue notable la afectación en núcleos de Monterrei, un total de 53 hectáreas. Sin embargo, el resto de megaincendios que castigaron Ourense no llegaron a calcinar núcleos habitados.

El destrozo en los núcleos urbanos: 218 hectáreas en Larouco y 53 en Monterrei

Vinculaba Alfonso Rueda en su rueda de prensa del viernes la enorme superficie quemada, el 35% de todo lo ardido en España, con que se priorizó la protección de las personas y de los núcleos urbanos. Y ni así se pudo evitar que ardiesen pueblos enteros, como San Vicente de Leira, en Valdeorras. La Xunta contabilizó 144 casas afectadas.

El Effis hace una división muy precisa del tipo de superficie afectada. Con los datos que manejaba el viernes, el incendio mejor radiografiado era el de Oímbra. De las 24.471 hectáreas afectadas, solo 10 estaban sin categorizar. La mayoría, como se dijo antes, corresponden a pastizales, unas 10.000. Le sigue la superficie agraria, otras 6.000. De superficie arbolada hay otras 7.500 hectáreas, subdivididas en varios apartados. La superficie más amplia corresponde a coníferas, con 3.100 hectáreas, mientras que las frondosas, muy probablemente bosques autóctonos, son algo más de 1.000. Otras 3.000 ha son de terreno de tránsito, en el que se mezclan árboles, arbustos y matorrales.