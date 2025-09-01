Dime de dónde eres y te diré cómo pares

El traslado del paritorio del Materno de Ourense el miércoles 30 de julio a un ala provisional en una unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA), tras el derrumbe de parte del techo en sus instalaciones, suscitó durante semanas protestas y movilizaciones de parturientas y personal sanitario contrario a las condiciones propuestas por el Sergas. En defensa del emplazamiento elegido salió el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que aseguró que el área provisional cuenta con los recursos necesarios para atender a las futuras madres.

«Son instalaciones nefastas, carentes de higiene, con un baño común y que parecen de un hospital de campaña», relataba, sin embargo, a este diario hace unas semanas Sara, una de las madres manifestantes, que por aquel entonces estaba embarazada a punto de salir de cuentas. «Pedí un traslado al paritorio de Verín, al igual que muchas otras, y, si en ese no fuese posible, me iría al de O Salnés», indicaba Sara.

Lo cierto es que, en función del lugar de residencia, el alumbramiento puede ser de una forma u otra. Al margen de las gestiones burocráticas y salubres que puedan interferir durante la labor de parto, los hospitales de las siete áreas sanitarias gallegas cuentan con paritorios muy distintos. En 2024, según un informe facilitado por el Sergas, en Galicia hubo 13.230 partos, repartidos entre las siete áreas sanitarias. El Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (CHUVI) registró el mayor número de alumbramientos, el 17,44%, seguida del de A Coruña (CHUAC), que supone un 14,23% sobre el total de la comunidad. Junto con el de Santiago (CHUS), que acumula un 13,36% , son los tres con mayor número de altas hospitalarias por nacimiento, y entre los tres concentraron un total de 6.835 partos el año pasado, es decir, el 45,04% de toda Galicia.

Sin embargo, los santos griales de los nacimientos gallegos, para muchas madres, se concentran en dos esquinas del país: por un lado, el hospital de O Salnés, en Vilagarcía de Arousa, y por otro, el Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), en Lugo. «Una de las claves está en la carga asistencial», puntualiza Cristina Lojo, matrona en el Álvaro Cunqueiro y vicepresidenta de la Asociación Galega de Matronas (AGAM). «Vigo y A Coruña concentran más partos, son los hospitales con mayor carga asistencial y peor ratio matrona-mujer. Los comarcales, como O Salnés o, incluso, el HULA, solo pueden tratar los de bajo riesgo», explica. Aunque, tal y como contabiliza el Sergas, el área de O Salnés, con un 2,74%, a la par que la de Ferrol, con un 5,28%, es la que menos bebés trajo al mundo en 2024, pues apenas llegan a los trescientos nacimientos.

Precariedad al venir al mundo

En el área de Vigo, tal y como indica el Sergas, hay una media de 3.004,2 alumbramientos al año «y cuatro matronas para atenderlos», destaca Lojo. Ella misma considera paradójico que, siendo el hospital que más embarazos de riesgo lleva, trasladados incluso desde otras áreas sanitarias, sea «de los que realmente están peor dotados de personal» en proporción al ratio de pacientes. «Hay niveles de complejidad en los partos. Vigo, A Coruña y Santiago son los que acarrean esa mayor complicación», detalla. Ese incremento de riesgo, tanto para la madre como para el neonato, obliga a que muchas veces el parto acabe siendo medicalizado, lejos de lo que se pueda idealizar. «Es por ello por lo que conllevan mayor carga asistencial y, a veces, peor satisfacción para la paciente».

Sin embargo, siempre que la salud lo permita, algunas parturientas deciden cambiarse de hospital o área sanitaria. El motivo principal suele ser la preferencia por los servicios de los que dispone otro paritorio y el descontento con el que le correspondería a la paciente por lugar de residencia. Es el caso de muchas de las madres de Ourense que, si su médico de cabecera emite un informe de conformidad, pueden solicitar el traslado a otro paritorio, como el de Verín, o a un hospital más lejano, como el de O Salnés. «Hay esas opciones para escoger» indicaba Sara, que decidió dar a luz en Verín y no en las instalaciones provisionales de la ciudad de las Burgas.

Con todo, tampoco es lo más común. El informe ofrecido por el Servizo Galego de Saúde incluye datos sobre casos en los que el ‘cupo asignado’, es decir, el área sanitaria de referencia, es diferente al del alta. En 2024 se contabilizaron 188 traslados en total, sin especificar el motivo.

Como relataba Cristina Lojo, algunos de los desplazamientos responden a la preferencia de la madre por tener un parto personalizado que «pueden pedir a estos comarcales y que, además, son los que lo permiten». A la mínima que se eleva la peligrosidad en el momento de dar a luz, o si ya se trata de un embarazo complicado, también se deriva a uno de estos tres complejos hospitalarios más grandes de Santiago, Vigo y A Coruña. «Deberían contar con un mejor ratio, un one to one, como le llamamos nosotras, que sería una matrona por cada mujer», lamenta Lojo. Por eso mismo, los partos en estos tres hospitales, habitualmente, se caracterizan por mucha inducción. «Creo que otra clave importante ya no depende de la matrona, sino del equipo de Obstetricia, de los protocolos que conducen a esa inducción tan elevada», señala Cristina Lojo.

Para ella, muchas de esas decisiones burocráticas ajenas a las propias matronas contribuyen a que «en Vigo o en otros hospitales los partos sean mucho más medicalizados y no tan respetados, humanizados, o como se le quiera llamar». Cuanta más intervención, más riesgos y más complicaciones puedan darse, «más malos resultados, más quejas y más denuncias acabará asumiendo ese hospital», concluye.

Así es dar a luz en un hospital comarcal

El escaso intervencionismo, el alumbramiento personalizado, el trato humano del personal sanitario y el equipamiento amable del paritorio contribuye a que muchas de las salas de parto de hospitales más pequeños sean el sueño de muchas parturientas. En ellos se demanda una mayor humanización que, por suerte, se permite porque se trata de «partos de baja intervención, más fisiológicos, llevados normalmente en hospitales que gestionan el bajo riesgo», indica Cristina Lojo, vicepresidenta de la Asociación Galega de Matronas (AGAM).

Los paritorios de O Salnés y de Lugo no solo cuentan con un plan de partos más personalizado, sino también con bañeras de dilatación y más comodidades. «Tuve muy buena experiencia y estuvo una matrona conmigo todo el tiempo», relata Cristina, vecina de Lugo, que dio a luz a su hijo en el HULA a finales de 2024. «Siempre estuve acompañada y muy atendida en todo momento, con un equipo de tres matronas que me asesoraban en todo, me hacían masajes durante las contracciones y estuvieron conmigo en la bañera de dilatación», recuerda. Cristina valora, sobre todo, la atención humana, la cercanía, y que le facilitaran el trabajo de parto al tener los brazos lesionados. «El equipo me adelantó una cita en Traumatología». Cuenta que en el HULA optan por métodos «más naturales, para evitar suministrar tantos fármacos o intervenir».