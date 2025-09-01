Un restaurante gallego, entre los mejores para comer este septiembre según National Geographic

Galicia es uno de los territorios más valorados de España a la hora de comer. La gran calidad del producto gallego, la tradición culinaria y la apuesta por la innovación han propiciado que la comunidad sea un referente del turismo gastronómico.

En este sentido, la prestigiosa revista National Geographic ha elaborado una lista con los mejores restaurantes de España en los que comer este mes de septiembre, un listado en el que para el medio se cuela un establecimiento gallego.

Se trata del restaurante Lado, ubicado en el municipio de Muiños (Ourense), el único representante de Galicia en esta selección de "propuestas gastronómicas que bien merecen una reserva".

Una apuesta por el territorio y el producto de proximidad

El medio destacó la "apuesta por el territorio, el producto de proximidad y la continuidad del negocio familiar" por parte de Borja Piñeiro y Elia Pereira, la pareja de cocineros detrás de Lado, que tras dos años en Lugo, donde consiguieron formar parte de la Guía Repsol, trasladaron su restaurante a la pequeña aldea de Muiños, en concreto dentro de las instalaciones del alojamiento Casa as Fontes.

Elia Pereira y Borja Piñeiro / Lado

La revista destaca que el alojamiento cuenta con "una sala pensada para tan solo 14 comensales" en la que se ofrecen dos menús degustación "que no son otra cosa que un manifesto en favor de la cocina gallega con elaboraciones tradicionales hechas con ingredientes de proximidad reinterpretadas con técnica contemporánea".

En este sentido, Lafo ofrece dos menús que "reúnen creaciones que van de entrantes frescos a carnes autóctonas, pescados de mercado y postres delicados": el menú Brétema, compuesto por ocho pases por 50 euros, y el menú Lado, que consta de catorce pases por 75 euros; y que como destaca el restaurante en su web van cambiando cada temporada.

Más allá de la cocina y de ser "una experiencia para los sentidos", National Geographic destaca la experiencia que supone visitar el lugar, al ser "una escapada en medio de la naturaleza".