Los mejores freestylers de España y el mayor festival de reguetón antiguo, así es el nuevo ciclo musical que este septiembre llega a Galicia

Si hay algo que caracteriza a Galicia durante la temporada estival, al margen de las playas o las fiestas, son los festivales y el amplio calendario musical. Y es que no es para menos con la infinidad de propuestas que tienen lugar en la comunidad. Aunque el groso de las propuestas tiene lugar en los meses de julio y agosto, lo cierto es que septiembre tampoco se queda atrás.

En este contexto, entre el 12 y el 21 de septiembre, llega a Galicia un nuevo ciclo musical en el que la diversidad de estilos estará a la orden del día: desde el freestyle a la electrónica, pasando por el pop de los 90, el reguetón de los 2000 o hasta una coffe party.

Se trata del ciclo Son&Mar, que celebrará su primera edición en A Coruña, concretamente en el muelle de Batería, con seis eventos entre el viernes 12 y el domingo 21.

Lo mejor del freestyle

El ciclo arrancará el 12 de septiembre con un evento de la Freestyle Master Series (FMS), la liga profesional de batallas de gallos, que traerá a Galicia lo mejor del freestyle internacional, con la presencia de Bnet, Nitro (bicampeón de FMS Perú), Zasko, Sweet Pain, Arkano, Fabiuki, Barón, Alek, Nez, Dani VK y del campeón actual de FMS España Chuty.

La jornada, en la que se podrán disfrutar de once batallas, servirá para iniciar la octava temporada de la liga profesional, siendo la primera de las cinco citas que se celebrarán en distintas ciudades del país para coronar al nuevo campeón de España. Las entradas pueden adquirise en premiumguest.com desde 25 euros.

Tardeo y 'coffee party' a lo grande

Al día siguiente, el sábado, será el turno del PetaZeta Pop XXL, el fenómeno del tardeo que regresa a la ciudad herculina con los éxitos musicales del pop y del reguetón de los años 90 y principios de los 2000. Una propuesta, como destacan desde la organización, pensada para quienes buscan "salir de noche hace ocho años, pero de día".

Las entradas, que incluyen una consumición o dos cervezas, están a la venta en petazetapop.com desde 25 euros.

La jornada del domingo será para la Coffee Party XXL. Tras una primera edición en el bar Hemingway el pasado 1 de julio, la propuesta de ocio que cambia el alcohol por el café tendrá una nueva edición en el puerto con una versión XXL, en la que se combinarán las ganas de fiesta, la música en directo y la cultura cafetera.

Cartel de la Coffee Party XXL en A Coruña / Cedida

"El mayor festival de reguetón antiguo"

Tras un breve parón, la acción volverá volverá el viernes 19 al Muelle de Batería con el "mayor festival de reguetón antiguo", el Modo Perreo Fest, una propuesta que invita a revivir la edad dorada del género con temas que marcaron a toda una generación.

El cartel reunirá a artistas de referencia que formaron parte de este movimiento, entre ellos Danny Romero, Fuego, Jose de Rico, Kiko Rivera, Lorna y Mike Goldman, que llegan a la ciudad para encender la pista con clásicos como Una vaina loca, Agachate o Quítate el top.

A ellos se le sumarán los DJ sets de Diego Mariño, Dr. Bosh, Planas y Unaiii, que pondrán ritmo a la jornada. Las entradas están disponibles también a un precio de 25 euros a través de la plataforma oficial del evento.

Cartel del Modo Perreo en A Coruña / Cedida

A Coruña, epicentro de la electrónica

El broche de oro del nuevo ciclo musical llegará con la segunda edición del Wake Up Weekend, que transformará el muelle en un auténtico club al aire libre durante dos jornadas, los días 20 y 21 de septiembre, en el que se juntarán artistas internacionales consolidados y referentes de la escena local.

El sábado 20 encabezará la programación Hugel, uno de los DJs más potentes del panorama internacional, junto al que estarán Aaron Sevill, Lola Bozzano, Caste B2B Santiso, Hûmbe B2B Pachirulo y Carol Santorino. Por su parte, el domingo 21 será el turno de Selecta, Adrián Mills, Cloudy, Pastis & Buenri, Peterblue e Isma B.

Las entradas para la última de las citas de la primera edición del Son&Mar pueden adquirise en la web de Wake Up Electronic Parties desde 29 euros tanto para la jornada del sábado como del domingo.